De policías y justicia…

LA GUARDIA ES LA GUARDIA…

El vicealmirante de la Armada, José Manuel Cabrera Ulloa, el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), logró en lo que va de gobierno disminuir el microtráfico en la capital y el interior del país, al grado que ya no se ven los allanamientos y operativos atropellantes, el maltrato y “ponedera” de drogas a los jóvenes en los barrios. Los tradicionales escándalos en las cuatro letras brillan por su ausencia, la ciudadanía da gracias al presidente Luis Abinader por su atinada designación. Sin embargo, los humos del poder no han hecho estragos en la cabeza del vicealmirante Ulloa.

José Manuel Cabrera Ulloa, jefe DNCD.

DIGESETT EN LO SUYO…

En ese mismo orden lo está haciendo el general de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), quien también ha modernizado esa institución, donde ya no se ven esos degradantes y vergonzosos conflictos entre miembros de la uniformada y la ciudadanía. Además, moviliza a miles de personas frente al volante que estaban varados por horas en las avenidas Duarte, la República de Colombia y otras vías muy transitadas del país. Ya se acabó el “sin saber qué hacer con el embotellamiento que a menudo se producían en calles y avenidas, a pesar del “tollo” que está realizando la alcaldesa del Distrito Nacional, la flamante Carolina Mejía, en materia de tránsito con la desacertada ciclo vía en el centro de la ciudad.

Hoy, gracias a la intervención del general Guzmán Peralta, el tráfico vehicular fluye más rápido (y como nunca), el hombre tiene “Don de mando” y es un excelente gerente.

Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

EL EQUIPO DE THEN…

Un buen trabajo en cualquier orden de la vida necesita de un buen equipo de trabajo y este debe tener un buen líder y gerente. ¿Acaso cuenta el mayor general de la Policía, Eduardo Then, con esos atributos?. Me respondo y digo: Creo que no. El miércoles de esta semana recorrí los pasillos del cuartel general y sentí que allí había una gran tensión, casi helada en esos predios del cuerpo del orden público. Parece que los policías no se sienten representados en la persona del general Then. Sólo en la oficina del coronel Diego Pesqueira, quien es un buen vocero, se sentía un ambiente de camaradería y cierta distensión. Entiendo que Eduardo Then deberá despojarse de la rigidez de su cara y abandonar el estilo que caracterizaron las gestiones de Ney Nivar Seijas y Pérez Pérez, y en cambio, empezar a vender el acercamiento con sus policías y la ciudadanía, para que los miembros puedan hacer mejor su trabajo.

Esas últimas medidas populistas, para los policías, en nada beneficia a los ciudadanos, además de que no es la mejor manera de combatir el crimen organizado ni la delincuencia común, como los actos de ratería. A veces la única “remúa” que tienen es la gris, dijo un policía con cara de disgusto, y a seguidas agregó que pueden ser buenas medidas “pero con los bolsillos vacíos”. En los diferentes departamentos policiales se respira un ambiente pesado y es un hielo que deberá romper el general y llevar un rostro humano a su gestión. La institución y el país necesita un rostro que encaje en los nuevos tiempos, romper con la imagen hitleriana o trujillista que se tenía de los policías tradicionales. “Dónde hay poca justicia es un peligro tener razón”. Quevedo.

Mayor general Eduardo Then, jefe de la Policía Nacional.

