De Paul tras ganar el Mundial: «Lo primero que pensé fue en abrazar a Leo»

EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES.- El centrocampista argentino Rodrigo de Paul contó que, tras ganar la final del Mundial de Qatar 2022 contra Francia, su único pensamiento fue abrazar a Lionel Messi, a quien ve como un «hermano mayor».

«Lo primero que pensé fue en abrazar a Leo, porque el Mundial fue muy fuerte en niveles de sensaciones, pasábamos de un extremo al otro. Cuando Gonzalo (Montiel) iba caminando al punto del penal sabía que si hacía el gol iba a ir corriendo a abrazar a Leo», rememoró el jugador del Atlético de Madrid en diálogo con Fox Sports.

Ese lanzamiento fue el que supuso el triunfo para la Albiceleste, que logró así el tercer título mundial de su historia.

Por otro lado, De Paul rememoró los días previos al choque con Países Bajos por los cuartos de final, uno de los encuentros más importantes para la Albiceleste y para el jugador.

El rojiblanco debió entrenar de manera diferenciada al resto del plantel aquejado por una lesión muscular; en ese momento, los médicos le habían recomendado reposo por diez días, ya que en caso de seguir habría podido perderse todo el torneo.

«No llegué a romperme el músculo, pero el médico me dijo que debía hacerme una resonancia magnética. Me negué porque sabía que me iba a salir algo y me descartaban», contó el titular del Atlético de Madrid.

«Preferí hacerme una ecografía porque podía manejarlo, pero la lesión saltó y el médico me dice: ‘tenés para diez días'», recordó.

En la entrevista, el volante de 28 años comentó que no le importaba la lesión, ya que quería jugar, pese a que le habían advertido de que existía un «80 % de posibilidades» de que se rompiera los músculos.

Esa misma noche, y con miedo de que ese fuera su último partido, fue a la habitación de Lionel Messi, quien le pidió que se cuidase y no jugase.

«Él me dice: ‘Yo te prometo que te voy a ayudar a llegar a semifinal, pero no arriesgues porque lo más probable es que te quedes afuera’. Y que él me lo diga así… Llevarle la contra a Leo es muy difícil, él no lo dijo como capitán de equipo, sino como un amigo, un hermano mayor», recordó De Paul.

También tuvo que minimizar su lesión para convencer al técnico, Lionel Scaloni, algo que agradeció haber hecho, ya que sintió que se iba a arrepentir «más por no arriesgarse».

De Paul finalmente jugó y fue sustituido por Leandro Paredes en el minuto 67 del duelo contra los neerlandeses, que dio el pase a semifinales a la Albiceleste.

