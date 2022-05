De Moya grita campeón en la GP1

Finalizó la temporada GP Esports la semana pasada, la división reina (GP1) disputó la última fecha de la temporada 6, en el circuito internacional de Silverstone, con el Gran Premio del Reino Unido. La victoria quedó en manos de Pedro Coll (Haas).

El piloto debutante de la categoría, por segunda fecha consecutiva le rinde a la escudería norteamericana con una enorme victoria, recordemos que Coll viene de ganar en España, donde debutó oficialmente.

En segundo lugar, se ubicó Carlos De Moya (Mercedes) que tras finalizar en el podio, se consagró campeón en el mundial de pilotos, tercero llegó Fredy Mera (Red Bull), quien horas antes se había consagrado campeón en la GP2 y con la naranja mecánica (Mclaren)

Desde la clasificación el suspenso no se hizo esperar, con tan solo 0.285 centésimas entre los primeros 6 pilotos, y una diferencia de +0.080 para la pole position.

De Moya inicia la competencia con una buena salida, pero pierde la posición con Abreu (Alpine), García (Red Bull) y Coll mantienen las posiciones, Fredy completa el TOP 5.

Rápidamente en el giro siguiente, García supera por dentro a De Moya y es nuevo segundo, Fredy hace lo propio con Coll y sube al 4° lugar, los Red Bull recibieron alas y empezaron a volar!.. Giros más tarde y con el DRS habilitado, García sube al primer lugar, sin embargo, el campeón seguía siendo De Moya por la mínima diferencia, ya que el piloto de Mercedes se resguardaba con los puntos del podio.

En un intento de sobrepaso, un roce polémico entre De Moya y Abreu, despista al Alpine, que con daños debe pasar al box y caer al fondo…Ian Gonzales (Williams) el tercer candidato al título se ubicaba 4°, algo distanciado de los líderes, no le alcanzaba para consagrarse. Vuelta 10 / 26, De Moya después de presionar a García va para el box, sale 8° los Red Bull se mantienen en pista, aunque García va para el box en el giro siguiente buscando hacerle un Overcut a De Moya y con un rotundo éxito lo consigue, más tarde es Fredy el que entra al box, con una gran detención sale a la par de De Moya pero el mercedes retiene la posición, cerrando el giro 13, el mercedes finalmente supera al Red Bull, era nuevo 4° (Líder virtual), hasta que sale el coche de seguridad! Debido a un controversial retiro de Carlos Abreu, que sin embargo le vino como anillo al dedo a Bretón (Mclaren) que no había parado y por ese detalle era el líder de carrera, todos a boxes, no quedaba un alma en pista.

Entramos en las últimas vueltas, todos con gomas rojas, se vienen vueltas de sangre a pura acción, De Moya y García, la lucha por el título. Se va el coche de seguridad, Bretón relanza la carrera, Mañón (Aston Martin) y Sepúlveda (Williams) lo escoltan, atrás De Moya que estaba siendo campeón desde la 4° colocación, Coll en la relanzada consigue superar a García que se complica y cae al 6° lugar, rápidamente y con un ritmo endiablado, De Moya empieza avanzar puestos… Entre grandes sobrepasos y roces ajenos, consiguió saltar a la punta, en cuestión de dos giros, García complicado caía al 7° puesto, después de luchar ferozmente la posición con un grupo de varios coches, incluyendo roces con su compañero de equipo.

A 6 giros del final, tenemos coche de seguridad en pista, García arriesga y va para el boxes, cae al 9° lugar, se complica sus chances de título, se va el coche de seguridad, últimas tres vueltas a pura velocidad, De Moya primero se escapa en la punta, Pedro Colll lo persigue de escolta, quiere la segunda victoria como piloto reserva, García sube al sexto lugar, volviendo a la punta Coll es nuevo líder mientras abrían la última vuelta y saca diferencias, De Moya tranquilo estaba siendo campeón, Gonzales casi sin chances ya se ubica tercero.

Se baja la bandera a cuadros, Pedro Coll se queda con la victoria, segundo término De Moya y grita campeón en la octava temporada de GP1, logrando a su vez su segundo título en la temporada… El joven simracer ya se había consagrado en la división GP3, temporadas atrás. El podio lo completó el vigente campeón de GP2 Fredy Mera.

Así quedó el campeonato de pilotos:

1- Carlos De Moya / Mercedes 141

2- Carlos García /Red Bull 124

3- Ian González / Williams 122

4- Gabriel Tapia / Ferrari 86

5- Fredy Rodríguez Mera / Ferrari 76

Relacionado