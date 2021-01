De los tigueres de los barrios para los exfuncionarios

Saludos a todos los políticos y exfuncionarios del pasado gobierno.

Mí saludo para manifestarles nuestro pesar por su salida del Poder, ya con a penas cinco meses de su partida, decirles que lo estamos sintiendo mucho, les extrañamos, solo van cinco meses y ya estamos pasando el Niágara en bicicletas, pero tuvimos que apearnos, y ya tenemos los pies hinchados: No aguantamos más!!!

Decirles que no aguantamos más, lamentamos su partida, los muchachos de los barrios íbamos a las oficinas y nos atendían con fundas, pollos y hasta con los $100, $500, y los fines de mes nuestras milongas.. ¡Cuántas faltas nos hacen!… ¡que penas, que nos hayan sorprendido en nuestras sanas intenciones!

Ahora no podemos salir a las calles, si salimos nos caen a golpes, no podemos acercarnos a las oficinas del nuevo gobierno con funcionarios petulantes, parejeros, y prepotentes, andan con trajes finos y con bien planchadas guayaberas, llegan con cristales ahumados, tres y cuatro policías haciendo cercos, o dando empujones.

No es juego, es algo insoportable, ya no subimos al centro de la ciudad, a menos que querramos pasar de 15 a 20 días presos y apotemados a golpes al no tener $5,000 para una multa. ¿¿¿Y qué vamos a tener, si somos pobres diablos que solo vivimos de la caridad???

Ahora nos estamos resignando, entre todos compramos una paila grande, a diario hacemos serruchos en los barrios, volvimos a los tiempos de 2000-2004, de convite en convite para comer; pero también hemos decidido sobrevivir, no dejarnos morir…

En los barrios repetimos, las gentes hacemos serrucho para comer, entre 20 o 30 personas a diarios los muchachos cooperan con RD$5,10 y hasta 15 pesos buscamos carbón, palo viejo, plásticos, leñas.. Los que cooperan se anotan, se compra greña, las ligamos con arroz, de compaña: pica pica, espaguetis, berenjenas, tayota, lo que sea más económico..

a veces vamos a las polleras y con lo difícil que está el precio del pollo, pocas veces nos regalan pico y pala, mejor nos dan para comprar Salami del barato. Les decimos con amabilidad que es para un cocinao de los muchachos del barrio que no tienen empleos, que les cancelaron y que para delinquir (atracar) mejor pedimos…

Así, está la cosa en los barrios periféricos de San Juan y el país, Señores Exfuncionarios. A respuestas de los muchachos de los barrios: Peberto y Lechuga de los Corbanos, La lepra,

El Cojito, y Biliguey respectivamente en Quijaquieta, Guachupita y los Cartones, en Villa Liberación, Villaflores y Los Mojaos, La Chiflera, Samuelito, El Cucullo y Saca Higado, al preguntarles por separados sobre las Drogas expresaron los siguientes:

Ayyy Doctor donde conseguimos para eso, la droga es para los Poppys, la marihuana da hambre y usted con doble hambre, falta de comida y los efectos de la yerba nos llevó el diablo.

-De la Cocaína, el perico, Crak o Polvo ni hablar: No hay cuarto para Romo como antes, y esas cosas son muy cara y nos producen triple efecto: Humo del Hambre, Humo de todas esas vainas ligadas y encima de eso venga la policía y nos apotemen a golpe limpio nos lleva magaro; esas cosas están escasas, tienen nuevos clientes, los que están en el Poder y dicen que la Plaza en el país entero la domina un tal MiKy…

Imagínese, ése hombre tiene una escolta más grande que la de Luis…nadie le llega…!

Para colmo de males, se empeoran los servicios de agua, luz, recogida de basuras; han desaparecido los programas de Asistencias Sociales PA TI, QUEDATE EN CASA, COMER ES PRIMERO, las fundas de comidas, nos llevó el diablo, perdón el PRM, peor aún…

En lo que va de año con apenas16 días, tenemos muchas abundancia, SÍ pero abundancia de maltrato, persecución policial, golpes y miseria que no queremos más que las que yá hay.

Señores funcionarios y funcionarias, ustedes eran nuestra esperanzas y resulta que ahora están en la misma y tal vez peor, peor que nosotros con odiosas y abusivas persecuciones…

Pero como todo lo que está en la dirección del Sol se calienta y se enfría y se enfría y se calienta esperamos todos pase…

Dios está con nosotros ¡ya sabemos! caímos en la trampa de éstas gentes que no saben gobernar, que solo saben hacerlos mal.

Anden, acudan, corran o vuelen señores que no es el Covi-19 que nos mata, nos está matando un gobierno inhumano, indolente y abusador como el del PRM (Problema -Retroceso y Mentira).

Por Leandro Ortiz de la Rosa