De los Santos dice derrota alcaldes en primarias es muestra PRM no impone candidatos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente del Senado, Ricardo de los Santos manifestó este martes que el hecho de que tres de los actuales alcaldes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), no hayan sido reelectos, no afectaría las elecciones del 2024, ya que a su entender es un buen mensaje, porque estarán frente a un partido “que no impone candidatos”.

“Esa es la democracia. Se entiende que es un ejercicio democrático y lamentablemente ellos fueron a un proceso y sacaron menos votos que los que ganaron, es algo que estamos expuestos todos”, indicó De los Santos.

El congresista se refirió al tema, a propósito de que en las recientes primarias celebradas por esa organización el pasado 1 de octubre, los alcaldes José Andújar y Manuel Jiménez en los municipios Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este, respectivamente, y también el de San Cristóbal, José Montas fueran derrotados.

Sobre el conflicto en medio oriente, dice podría afectar a RD con alzas de hidrocarburos

Al ser preguntado sobre el conflicto en medio oriente, De los Santos, indicó que la parte más preocupante del conflicto bélico entre Israel y las milicias de Hamás para la República Dominicana, es el tema de los hidrocarburos si aumenta el precio del petróleo.

De los Santos manifestó que “todo el mundo” sabe que una guerra de ese tipo es muy probable que en lo adelante presente alza en el precio del barril del petróleo, por lo que aseguró que “Es preocupante para el país”.

“Esto nos afecta a todos y más a nosotros que somos un país importador”, aseguró.