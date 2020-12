De Leandro para Lucia Medina

Mi apoyo, respeto y eterna solidaridad para Lucia Medina Sánchez (Yomaira), éste es uno de los peores momentos de su vida y, puedo decir en el tiempo que he venido apoyándole, nunca le he visto proponer, insinuar, ni actuar en nada que contravenga a la moral y las buenas costumbres; le profeso mi agradecimiento y en esas atenciones mi solidaridad hacia ella. Es un ser humano muy noble.

Quiero resaltar que siendo legisladora y teniendo la influencia que tuvo en todos los gobiernos del PLD hizo todo cuanto pudo para su pueblo, no conozco el político, ni la persona perfecta, pero hay quienes tienen la vocación de dar lo mejor de Sí y esa es Yomaira Medina.

Ojalá que todo el que haga política, sea como Lucia Medina Sánchez, quien le habla jamás ha recibido regalo alguno de ella, sólo un empleo en la Cámara de Diputados, el cual aún conservo hasta que las autoridades en virtud de la Ley así lo consideren, pero jamás por empleo alguno dejaré de tributar a ella mí respecto y mí solidaridad que muy bien merece, no sólo de mí, sino de éste pueblo, que tanto luchó y que tanta puerta tocó para beneficio de los sanjuaneros.

Es más, voy ha decir algo que nunca he dicho y el que le dé su maldita gana Coño (Saqué el barrio) que no lo crea, tiene dinero de sus empresas, pero también salió con muchas deudas, la cual la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) tiene pleno conocimiento, y una muestra de ellos, es qué saben su domicilio, su paradero, no se irá, dará siempre la cara y enfrentará con ahínco y todas las embestidas qué en su contra se quiera desatar.

Adelante Lucia Medina Sánchez de Leandro Ortiz de la Rosa siempre contigo en las buenas sí estuve y en las malas con mayor entrega, donde quiera que esté que los sepan las autoridades y que lo sepan sus amigos y que los sepan quienes les adversan y, hoy se alegran y la quieren ver en el paredón para destruir lo más preciado que tiene una persona Su Dignidad.

De Leandro para Lucia