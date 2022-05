De las redes a empresaria, Vicky Celis lanzará línea de traje de baño

Comparte esta noticia

“Kairos”, es el nombre de la línea de traje de baño inspirado en la playa y los atardeceres

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Las redes sociales ofrecen un abanico de oportunidades para crecer y darse a conocer sin la barrera de la distancia. Tal es el caso de la modelo e influencer Vicky Celis, quien a sus 21 años, da el salto de las redes a emprendedora con su línea de trajes de baño “Kairos”.

La joven creadora de contenido lanzará al mercado próximamente su línea de trajes de baño junto al diseñador Rafael Cenamo, quien se ha presentado en New York Fashion Week, uno de los eventos más importantes de la industria de la moda.

Junto con el diseñador Rafael Cenamo, se eligieron telas de alta calidad para perfeccionar cada modelo de traje de baño.

“Yo siempre soñé en crear una marca propia de trajes de baño desde que soy pequeña y me he tomado el tiempo en crearles una línea exclusiva”, dijo la modelo.

Vicky Celis es una amante de la playa y los atardeceres, elementos en lo que está basada la colección.

“Kairos” es un concepto de la filosofía griega que significa: El momento perfecto y oportuno. Esta es la razón por la cual Vicky Celis eligió este nombre para su marca.

Hija de padres venezolanos que le inculcaron la cultura Latina y el idioma español, se lanza como empresaria a la par de que continúa sus estudios universitarios con el sueño de convertirse algún día en una de las mejores odontólogas.

“Como estudiante he aprendido muchas cosas y me gusta mucho el mundo del emprendimiento. Emprender y ser mujer, no es difícil encontrar. Hay muchas mujeres que están emprendiendo y eso me llena de mucho orgullo”, señaló Vicky.

El crecimiento que ha logrado en las redes (@vickyceliss) se explica por los contenidos en los que comparte tips de belleza, de cuidado personal, outfits de temporada, ejercicios y una interacción directa con personas jóvenes.

