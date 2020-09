De las pasarelas a las plataformas digitales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las semanas de la moda internacional más importante del mundo han estado debatiendo el regreso de sus desfiles de manera presencial: si seguirán presentando las colecciones de las afamadas casas de moda y diseñadores desde otra perspectiva, pues con la pandemia ha surgido una nueva alternativa: la pasarela de manera virtual donde tu casa y televisión serán un salón de desfiles.

Ya que resaltamos el trabajo de los dominicanos alrededor del mundo, nuestra amiga y experta en moda Mariela Sabino, diseñadora de modas Chavonera, periodista y consultora radicada en París, quien ha tenido a su cargo la Dirección/Producción de Mercedes Benz NYFW, Global Fashion Collective NY/París y en esta ocasión tiene la responsabilidad de encabezar el Midwest Fashion Week París junto a un equipo de profesionales, con el fin de proyectar varias marcas que presentarán sus colecciones en el París Fashion Week bajo el conceptode “Colleciones virtuales“.

“Todos los que trabajábamos dentro de la industria de la moda estamos bajo tensión, debido a que es un tiempo de mucha incertidumbre en todos los aspectos y no vemos aún la luz al final del túnel”, dijo Sabino. “La industria se está viendo forzada a dar grandes cambios y reestructurar todo el esquema del “calendario de la moda” para poder adaptarse desde los inicios de la creación de una colección hasta, la organización de desfiles y los showrooms, además de las fechas de llegada de la ropa en la tienda debido a que en estos momentos no se

puede trabajar a todo pulmón ni con la capacidad de personas que estamos acostumbrados”, nos comenta Sabino.

El martes 29 de Septiembre podremos ver por la página de internet de Midwest Fashion Week las nuevas colecciones virtuales “Primavera Verano 2021” de las marcas Catou de Estados Unidos, JC Lagares de República Dominicana, Macchiavellica de Ecuador y ONORA París de Francia dentro del marco de la Semana de la Moda de París.

En este momento en el cual no se puede viajar para presentar desfiles de modas en las semanas de modas más importantes del mundo, lo virtual pasa a ser una doble responsabilidad no solo del diseñador encargado de crear colecciones, sino de todos los detalles que conllevan la producción del mismo, desde la escenografía, los efectos visuales, los modelos, el mercadeo y la expectativa

de la misma, además de las conexiones con las personalidades que puede que sean invitados o no ya que se está tratando de tener la menor cantidad de personas para evitar contagios y a la vez seguir nuevas normas de la covidianidad.

Hemos visto cómo la industria de la moda ha sufrido y se ha transformado y reinventado en esta pandemia, donde muchas marcas han tenido un gran golpe disminuyendo sus producciones. Otras como las del Grupo LVMH han subido sus precios, y han tenido que reestructurar, logrando lanzar un nuevo concepto con marcas más comerciales y pasar muchas de ellas de ser de Alta Costura dirigiendo su enfoque hacia el Ready to Wear o moda comercial y lista para llevar.

Dominicana Moda también ha anunciado que sus desfiles serán experiencias virtuales como presenciales, en sus quince años.