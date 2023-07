De las adversidades al éxito: La inspiradora historia de Saúl Montero

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de crecer en un ambiente hostil, cargado de violencia y que en diversas ocasiones su familia le cerró las puertas, para Saúl Montero graduarse Magna Cum Laude, de una licenciatura en Matemáticas en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y que su historia se diera a conocer a través de los medios de comunicación, parecía ser una luz al final del túnel.

Sin embargo, la graduación no fue el punto final de esta historia, porque a pesar de la hazaña que lo llevó a salir en los periódicos, a conocer a la primera dama de la República y otras autoridades, las ofertas laborales tardaron en llegar y cuando lo hacían, consideraban que 22 años no eran edad suficiente para ocupar la posición.

“Llegó un momento en el que yo dije voy a dejar que sea Dios que decida. Me resigné porque el empleo que quería era educación y nunca conocí al ministro, conocí a la primera dama, a todo el mundo, menos al ministro y yo me sentía deprimido. La misma gente me decía: nada más entrevistas y entrevistas, pero no hay trabajo”, narró.

Al ser entrevistado en el programa “Con la Dra. Controversia”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el jovén sostuvo que luego de haber puesto las riendas de su vid en manos del Señor, las cosas comenzaron a cambiar, puesto que al día siguiente, el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), hizo realidad su sueño al contratarlo como uno de sus docentes.

(Ver programa)

Desde entonces, este joven no ha parado de crecer en el ámbito profesional, recientemente ganó un concurso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que coloca como primer asistente de investigación en Matemáticas. Pero también, está cursando una maestría.

En la actualidad, Saúl Montero da testimonio de la forma en que Dios ha transformado su vida y asegura que a pesar de que su transitar por este mundo durante mucho tiempo no fue privilegiada con una familia amorosa, no guarda rencor a quienes traumaron su existencia.

“La única persona familiar que nunca me dijo que no, fue la hermana de mi mamá, que ella siempre le decía que era una apoyadora, mi tía Juana le decía a mi madre si yo soy una apoyadora, te voy acambiar mi hijo por el tuyo, yo quisiera tener un Saúl. Mi tía siempre me apoyó, me cuidó”, expuso.

“Yo me siento bien con mi familia, aunque hayan pasado las mil y una, nunca le he guardado rencor”, indicó.

Relacionado