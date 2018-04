De la banalización del delito y de la delincuencia a la banalización de la libertad de los delincuentes

El Abolicionismo Penal y todo cuanto se fundamenta en él consideran al Derecho Penal como algo que es injusto y es por ello que el Abolicionismo Penal se trata de o contiene un discurso deslegitimador del Derecho Penal.

Dentro de dicha concepción abolicionista penal se razona que si el delito y su pena son cosas injustas entonces hablar de semejantes cosas es hablar de cosas banales, de cosas triviales, de cosas sin importancia.

El cepepeísmo tiene el mismo discurso deslegitimador del Derecho Penal que tiene el Abolicionismo Penal y ello es así porque el cepepeísmo es de raíz Abolicionista Penal.

En el Abolicionismo Penal se alega que el delincuente es una víctima de la sociedad y que, en consecuencia, el Derecho Penal una construcción injusta: lo mismo sostienen los ideólogos del pariente o derivado referido del Abolicionismo Penal, el cepepeísmo, ya que éstos son abolicionistas penales; por ser tales abolicionistas penales no pueden decir una cosa diferente a eso que sostiene el Abolicionismo Penal.

Al impugnar o cuestionar el cepepeísmo al Derecho Penal ello se traduce en que para el cepepeísmo el delito y la delincuencia son cosas triviales, banales, sin importancia.

Por esa banalización del delito y de la delincuencia es que propugna la doctrina ideológica procesal penal del cepepeísmo.

Al ser considerados el delito y la delincuencia como asuntos banales es lógico que correlativamente la víctima y la sociedad sean consideradas como `cosas` y `cosas banales`. Si el delito y la delincuencia son asuntos banales, igualmente banales son los bienes jurídicos de las víctimas y de la sociedad; si el delito y la delincuencia son asuntos banales se puede transigir respecto del delito e igualmente se puede torpedear mediante la `Inflación Procesal Penal` o `Elefantiasis Procesal Penal` el que se pueda llegar a hacer Justicia respecto de la comisión del delito.

Pero todavía más aún: igualmente si el Derecho Penal es algo injusto entonces no sólo es injusta la aplicación de una pena a la persona que cometió una infracción penal, sino que también son injustas la persecución y la privación de la libertad mediante prisión preventiva de dicha persona que cometió la infracción penal.

Es decir, si el delito y la delincuencia son cosas triviales, banales, sin importancia, igualmente es una cosa trivial, banal, sin importancia que el que delinque esté en libertad.

Si el delincuente es una víctima de la sociedad no hay porqué punir al delincuente y, por ende, mucho menos perseguirlo y mucho menos aún privarlo de su libertad.

Si no debe existir el Derecho Penal por el mismo ser intrínsecamente pernicioso, si no deben ser menoscabados en su libertad los delincuentes imponiéndoles sanciones penales por ello ser intrínsecamente pernicioso: igualmente los delincuentes no deben ser perseguidos y mucho menos aún deben ser privados de su libertad sometiéndolos a prisión preventiva.

Con semejante concepción llevada a la práctica a través del Código Procesal Penal (CPP): ¿Qué delincuente puede preocuparse como para no delinquir? Los que sí tienen que preocuparse, temer, aterrorizarse, con semejante concepción que se ha llevado a la práctica, son los ciudadanos no delincuentes.

Con semejante concepción el que se cometan los crímenes y delitos a borbotones que (desde el veintisiete (27) de Septiembre del dos mil cuatro (2004)), se cometen en la República Dominicana, eso es `nada` (¿?), todo eso está “bien“ (¿?); todo eso es `normal` (¿?). A los capturados mentales con la ideología procesal penal del cepepeísmo no les importan esos crímenes y delitos.

