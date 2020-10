De Jong admite que Koeman le recomendó cuidado con la buena vida de Barcelona

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El neerlandés Frenkie de Jong reconoció que su actual técnico, Ronald Koeman, le recomendó en su día, cuando fichó por el Barcelona, que no fuera demasiado a restaurantes y que tuviera cuidado porque la buena vida de la Ciudad Condal podría dar la sensación de estar siempre de vacaciones.

“Hablé con él (por teléfono hace más de un año) y se mostró muy positivo sobre el Barcelona como club y también sobre Barcelona como ciudad. Así que lo que me dijo fue casi todo positivo. Me explicó que tenía que tener cuidado, que no debía ir demasiado a los restaurantes ni comer demasiado porque la vida en Barcelona es muy buena y a veces uno se siente como si estuviera de vacaciones todo el año. Sólo me dijo: ‘Ten cuidado con eso y, por lo demás, todo está muy bien’. Al final, el fútbol es lo más importante”, explicó De Jong en una entrevista con la página de internet de la UEFA.

El centrocampista neerlandés aseguró que “la vida en Barcelona es muy cómoda. Es muy buena porque el clima es muy bueno, mejor que en Países Bajos”. “Tenemos la playa, tenemos las montañas y la gente es amable conmigo. Estoy disfrutando mucho de la vida en Barcelona”, señaló el bacelonista, quien precisó que lo que más echa de menos de su país es su familia y los amigos.

Consideró que “el Barcelona es muy popular” en su país porque muchos jugadores han militado en el club azulgrana y “por supuesto, Johan Cruyff fue el mejor jugador neerlandés de todos los tiempos. Él jugó aquí y tuvo una gran influencia en el club”.

Aseguró que actualmente la comunicación entre él y Koeman “es muy buena” y le explicó lo que exige su posición. “Está muy claro. Cuando habla, le escuchas porque tiene esta autoridad, este poder -no sé cómo explicarlo- y, por supuesto, tiene muchos conocimientos sobre fútbol porque creo que entiende el fútbol y fue un gran jugador antes. Así que, si intenta enseñarte algo, escuchas”, comentó.

De Jong explicó que la posición de medio centro está en su “naturaleza como jugador”. Quiero recibir el balón rápido y construir la jugada. Pienso que ese es más mi estilo de juego que esperar el balón y recibir más arriba, tocando menos la pelota. Me siento más cómodo en la posición de mediocentro que más arriba, pero también puedo jugar más adelantado. No me importa demasiado, pero si tengo que elegir me gusta más jugar en un doble pivote, por ejemplo, que como mediapunta”, argumentó.

Así mismo, añadió que tener a Leo Messi de compañero significa que tiene en su equipo “al mejor jugador del mundo”. “Así que tienes que intentar tenerle en las mejores posiciones para que marque la diferencia, y creo que necesitamos adaptarnos a él. Cuando recibe el balón en una posición en la que puede marcar la diferencia, la marca siempre”, manifestó.