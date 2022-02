¡De Italia a República Dominicana! Francisca se casará con su esposo por la Iglesia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La comunicadora dominicana Francisca reveló a la revista People en Español que las muestras de amor en su matrimonio no se quedan ahí sino que este 2022, antes de que su hijo Genaro cumpla su primer año en julio, se vestirá de novia una vez más para su boda por la iglesia en su país natal, aunque había contraído matrimonio el pasado 31 de diciembre del 2019 en Italia con el empresario Francesco Zampogna.

“Sí, nos casaremos por la iglesia. Mi esposo es italiano, ese tipo de cosas son muy importantes para él, para su familia, para mí. Él siempre ha querido casarse por la iglesia, son personas que son muy por la ley, en lo correcto y a mí me encanta. Y ahora llega Gennaro, pues surge más la necesidad, es el momento de hacerlo ahora. Más tarde nuestro niño cumple un año y ya empieza otro tipo de celebraciones que el foco será él”, dijo la conductora de Despierta América.

También manifestó que, “Nos vamos a casar en República Dominicana. De Italia nos vamos a Dominicana. La familia de Francesco viene de Italia. Es mi tierra, es muy especial, gran parte de mi familia (estará) y es mucho más fácil de mi lado casarme en Dominicana, es la tierra que me vio nacer, donde hay mucha gente que me quiere y me adora. Dios (hizo) que el lugar donde me casara fuera mi tierra.Tenemos la idea de hacer algo muy bonita con amigos”.

Además, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 aseguró que la bendición de Dios en el altar es de suma importancia tanto para ella como para su esposo Francesco ahora más por el retoño de ambos.

“Yo siempre voy con la corriente, Dios me ha traído tan lejos que o cuestiono ningún camino al que él me lleva, donde sea que él me ponga, por más turbulento que sea el principio, siempre voy a estar bien”.

La también actriz explicó que la familia de su esposo viajará desde Italia y sin dar muchos detalles de cómo será toda la preparación solo confesó que los encargados de la misma será la empresa Difiore.

Recordemos que Francisca estuvo casada anteriormente con Rocky Lachapel desde el año 2010 hasta que anunciaron su divorcio en el 2016.

Relacionado