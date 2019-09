De Inquina Contra la UASD Estamos Cansados del Ejecutivo

Basta ya señor presidente Danilo Medina. Sin querer imitar o parodiar al Dr. Viriato Alberto Fiallo, cuando a la caída de Trujillo dijo: ¡Basta Ya!, queriendo significar que había que acabar con el trujillismo y su tiranía. No, ahora específicamente se trata del maltrato a que Danilo Medina tiene sometida a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como máximo representante del poder ejecutivo que es. La UASD no es un timbiriche o cuchitril, cosa que la sabe el señor presidente; el presidente sabe que la UASD es una magna universidad, no sólo porque es la Primada de América, sino porque tiene la oferta curricular más amplia y diversa, como debe tenerla, ya que es la universidad del Estado y este necesita que así sea.

El maltrato que el presidente le da a la universidad más antigua de América se revela en el bajo presupuesto que recibe esta del gobierno central; 8.500, 000,000 de pesos presupuesto para la academia constituyen una cifra insignificante, tomando en cuenta que ella es una universidad gigantesca. Hay que tomar en cuenta la pérdida del valor de la moneda local (el peso) o la baja en el poder adquisitivo de la misma y la expansión de la academia pública por todo el territorio nacional.

Como país que se desindustrializa en vez de industrializarse, en parte debido a los tratados de libre comercio que se firman y que arruinan nuestra industria local con el anatema de la competencia que destruye, no debemos tener y hasta revivir con el apoyo estatal a universidades privadas que estaban prácticamente muertas para que se den el lujo de exhibir hallazgos en investigaciones que consisten en la ubicación exacta de la tumba de Cleopatra. ¿Cuál es la relevancia de un hallazgo así? No se ve la misma, porque no es pertinente financiar una investigación como esa en un país que tiene tantos problemas que resolver y que debe tener en agenda.

Hace unos días me comentaba alguien sobre las construcciones de edificios de INTEC que el gobierno de Danilo Medina le ha hecho (el de medicina) y el que proyecta hacer (edificio de aulas), aparentemente este último se está explorando cómo y dónde hacerlo, parece que no hay condiciones favorables para las construcciones ya que hay corrientes de aguas subterráneas que dificultan las mismas.

Entonces, si es así, el presidente tendrá que acudir a un aquelarre para que un zahorí lo asesore en materia de napa freática o capa freática, ya que de la forma en como se ha venido manejando el ministerio de obras públicas no podrá contar mucho con los ingenieros para que lo asesoren.

Tal vez el ministerio de obras públicas y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado se han venido manejando no con tanta diafanidad. Puede ser un caso parecido al de la CDA de los Doce Años de Balaguer, ya que el señor Luis Bogaert murió en lo que fue una muerte trágica y también en las mismas circunstancias murió el Ingeniero Alejandro Zeller Cocco, ambos dirigieron a la Compañía Dominicana de Aviación, el primero murió a finales de los años 60 en Bonao y el segundo a principios de los 70 en su residencia. La CDA en Los Doce Años de Balaguer y Obras Públicas y OISOE en los gobiernos del PLD se han manejado como entidades marcadas por la impronta del azar.

Los problemas que el Presidente de la República no atiende y que está en la obligación de atender con relación a la UASD, ya que el gobierno recauda mucho dinero en impuestos y está en la obligación de devolver en servicios lo recaudado o subsidiar a las entidades de servicios públicos básicos, no es sólo en la construcción de edificios sino en la entrega de un presupuesto pecuniario justo, como el cinco por ciento que establece la ley y dejar que sea la UASD la que lo administre y no que la OISOE le construya edificios.

La Primada de América no necesita que la OISOE y ninguna entidad del gobierno central le construya los edificios porque es la UASD la que debe manejar toda su asignación presupuestaria, la cual debe ser justa atendiendo a sus necesidades, porque además tiene una escuela de ingeniería y una escuela de arquitectura.

El señor presidente debería manejarse con justicia con la UASD y no lo ha hecho hasta el día de hoy en más de 7 años gobernando. Tiene la oportunidad de hacerlo antes de terminar su mandato, cuyo fin se viene acercando. Aparentemente el presidente se maneja con una inquina con la UASD, pero si el ciudadano presidente en su rol de jefe de Estado quiere demostrar que no es así que lo demuestre ahora dejando ver que quiere que se apruebe un presupuesto muy superior al injusto de 8,500 millones.

No puede dar pábulo para la inquina contra una entidad en un jefe de Estado, el hecho de que un profesor que no representa a la UASD haya tomado la decisión -individualmente- de divulgar mensajes relacionados con la formación académica del presidente Danilo Medina. Ahora bien, si ese es el motivo de la mala voluntad contra la UASD, la conducta del presidente es cuestionable. Esperamos que la razón se imponga y cese el maltrato a la Universidad Autónoma de Santo Domingo por parte del gobierno central. Justo presupuesto para la UASD. Basta ya del maltrato a la Academia.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

