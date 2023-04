De Ford a The Weeknd, Johansson o Pascal, Cannes se llena de estrellas

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- Harrison Ford, Scarlett Johansson, Pedro Pascal, Antonio Banderas, Margot Robbie, Natalie Portman, Johny Depp o Tom Hanks son solo algunas de las estrellas que llenarán de glamour la 76 edición del Festival de Cannes, que contará además con el cantante The Weeknd como actor, creador y productor de una serie.

El delegado general del festival, Thyerry Frémaux, presentó hoy la programación de esta edición, que se celebrará del 16 al 27 de mayo y que cuenta con grandes y populares nombres del cine que atraerán todas las miradas en las habituales alfombras rojas de Cannes.

Uno de los títulos más llenos de estrellas es «Asteroid City», el nuevo filme de Wes Anderson, rodado en parte en la localidad madrileña de Chinchón, que cuenta con Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody, Margot Robbie, Matt Dillon, Steve Carrell, Willem Dafoe o Maya Hawke.

Precisamente el padre de esta última, Ethan Hawke, también estará presente en Cannes con el cortometraje «Strange Way of Life», de Pedro Almodóvar, que coprotagoniza junto al chileno Pedro Pascal, la estrella de las series «The Mandalorian» y «The Last of Us».

Otra de las películas más esperadas y más llenas de estrellas de esta edición es «Indiana Jones y el dial del destino» («Indiana Jones and the Dial of Destiny»), quinta entrega de las aventuras del popular arqueólogo, que se proyectará fuera de competición.

Junto a Harrison Ford, desfilarán por la alfombra roja Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore y Mads Mikkelsen.

También se espera la asistencia de Leonardo DiCaprio y Robert de Niro, protagonistas de «Killers of the Flower Moon», el último proyecto del gran Martin Scorsese, igualmente fuera de competición.

Otra de las presencias que más atención despertará será sin duda la del cantante The Weeknd. Llegará a la riviera francesa para presentar la serie «The Idol», en la que no solo actúa -junto a Lily-Rose Depp- si no que la produce y la ha creado junto a Sam Levinson, el cerebro detrás de «Euphoria».

Natalie Portman y Julianne Moore son las protagonistas de «May December», el filme con el que competirá Todd Haynes, y Alicia Vikander y Jude Law interpretarán a Catherine Barr y Enrique VIII en el drama de época «Firebrand», del brasileño Karim Aïnouz, único iberoamericano que luchará por la Palma de Oro.

Una competición que abrirá, pero sin optar a premio, el filme francés «Jeanne du Barry», de la realizadora Maïwenn, con Johny Depp como Luis XV.

Mia Waisikowska y Sidse Babett Knudsen («Borgen») encabezan el reparto de «Club Zero», de la austríaca Jessica Hausner, en liza por la Palma de Oro, al igual que «La chimera», de la italiana Alice Rohrwacher, protagonizada por Isabella Rossellini y Josh O’Connor («The Crown»).

Cate Blanchett, una de las habituales de Cannes, llegará con «The New Boy», un filme de Warwick Thornton incluido en la segunda sección en importancia del festival, Una cierta mirada.

Y en el lado hispano estarán José Coronado, Ana Torrent y María León, protagonistas del nuevo filme de Víctor Erice, «Cerrar los ojos», que se proyectará en una sesión especial y que cuenta también con la argentina Soledad Villamil.

