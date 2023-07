DE ESTA LADO DE LA ACERA: “La Camelot del caribe”

Queridos lectores,

Luego de una pausa en mi quehacer de escribidor, he decidido retomar este humilde espacio el cual mis amigos de El Nuevo Diario, siempre solícitos, me ceden como vía para comunicarme con ustedes.

En esta ocasión, a diferencia del pasado, me dirijo a ustedes no como el simple espectador y analista de los hechos que van forjando nuestra nación y sus consecuencias sobre nuestras vidas, sino como alguien que ha tenido la valentía de lanzarse al ruedo político en calidad de candidato a una posición de elección popular.

Les confieso que esta decisión es el resultado de una inquietud que venía dando vueltas en mi cabeza, pero que el peso de la realidad y las circunstancias terminaba siempre por ahogar; obligándome a colocarlo en el anaquel en el que solemos guardar los anhelos que creemos de imposible realización.

Sin embargo, llega un momento en la vida de todo ser humano en el que no puede seguir huyendo de su propósito y termina enfrentado a él, a veces, como en mi caso, sin proponérselo. Con frecuencia nos encontramos frente a nuestro destino como diría Cortázar: “sin buscarnos, pero sabiendo que andamos para encontrarnos”.

Por eso, cuando un muy querido amigo me lanzó el reto disfrazado de pregunta, debo reconocer que me invadieron decenas de dudas, incertidumbres y preguntas, muchas de las cuales aún siguen sin despejar y que estoy seguro de que me acompañarán por mucho tiempo.

Al dar este paso al frente y someterme al escrutinio público y electoral de mis conciudadanos, he tomado una de las decisiones más complejas de mi vida, pero lo hago convencido de que representa la oportunidad de aportar y servir a mi país.

Entro al ruedo consciente de que la política es la esfera de la vida humana en la que todo se magnifica: los talentos, las virtudes, las pasiones; pero también las iniquidades y las traiciones. Por eso, asumo este camino con el objetivo de poner mis capacidades y talentos al servicio de la sociedad, pero muy pendiente de guardar mi esencia para evitar que el anhelo desmedido del poder no la transmute y la termine desfigurando.

Mi visión de este noble arte es que es el vehículo ideal para construir la sociedad en la que soñamos ver a nuestras generaciones crecer y desarrollarse.

Apuesto por un ejercicio político en el que los señalamientos se hagan para construir mejores propuestas. Creo que, como la Camelot del Rey Arturo, podamos sentarnos a la mesa de la toma de decisiones teniendo como centro el interés común de los dominicanos, mirando más allá de nuestras diferencias partidarias, ideológicas o de nuestros intereses personales.

En definitiva, sueño con aportar a la construcción de un país en el que todos los dominicanos tengan la posibilidad de cumplir sus anhelos de una vida mejor.

Este es solo el primer paso, acompáñame en esta nueva etapa.

POR: JOSÉ GREGORIO CABRERA

AUTOR: EL NUEVO DIARIO

