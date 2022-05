De Casa de Campo al Masters de Augusta, en sólo 18 hoyos

Comparte esta noticia

EL NUEOV DIARIO, LA ROMANA- En el marco del evento organizado por la Edo Miquel Academy se disputará el domingo 10 de julio un torneo en Dye Fore bajo la modalidad Medal Play (Neto Individual con el 85% del hándicap) que tendrá como premio máximo un pase semanal para presenciar el Masters Tournament en Augusta National Golf Club el próximo año. Las categorías serán: General (damas y caballeros), 0-9, 9.1-17, 17.1-24 y damas. Las salidas serán por horarios a partir de las 8AM por el tee del 1 y del 10 cada diez minutos. La entrega de premios será a las 5PM en el Bar del Hoyo 19. un torneo a 18 hoyos cuyo premio principal será una entrada al

El costo de inscripción para participar del torneo que puede llevarlos al Masters 2023 es de $250 dólares + imp. Además, ya están disponibles diferentes opciones de alojamiento y pueden consultarse en: m.leonardo@ccampo.com.do

“Será un campeonato extraordinario con premios inéditos como la invitación al Masters 2023 con entradas para toda la semana donadas por la Joaquín Niemann Foundation. El torneo será modalidad stroke play con hándicap neto, de una sola ronda, así que cualquiera puede tener un buen día y ganar las entradas al Masters”, comenta Miquel, uno de los grandes responsables del crecimiento absoluto del golf en Chile a partir de su trabajo como instructor de Niemann, Pereira y otros grandes jugadores profesionales y aficionados de ese país. “Estuve en el último LAAC que se jugó en Casa de Campo y quedé enamorado de este lugar. Las canchas son increíbles, al igual que el hotel y toda la atención que nos brindaron. Este es el resort ideal para nuestro evento”, agrega el chileno, quien también remarca la importancia del evento para la Joaquín Niemann Foundation que apoya a niños de bajos recursos para que puedan acceder a la práctica de golf en Chile.

Para Casa de Campo, la presencia de Edo Miquel y su evento anual es sin dudas una muestra más de confianza y reconocimiento en el resort de golf #1 del Caribe.

Sobre Casa de Campo

Casa de Campo Resort & Villas – miembro de The Leading Hotels of the World – atrae a una distinguida clientela de viajeros con su magnífica oferta de amplias habitaciones, suites y villas de lujo, así como servicio garantizado de gastronomía gourmet, finos vinos y licores en todos los restaurantes y bares del resort, una Marina & Club de Yates con 370 muelles, Club de Polo & Ecuestre, Centro de Tenis con 13 canchas y Campo de Tiro con una extensión de 245 acres. Este lujoso destino caribeño abarca 7,000 acres tropicales en la costa sureste de la República Dominicana, es también el hogar de tres de los campos de golf más difíciles diseñados todos por Pete Dye, incluyendo Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links. Casa de Campo también cuenta con Altos de Chavón – la ciudad de los artistas, réplica de una villa mediterránea del siglo XVI con boutiques, museos y un anfiteatro de estilo griego con una capacidad de 5.000 asientos, inaugurado por Frank Sinatra en agosto de 1982.

