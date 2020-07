De “Bella Ciao” y otras viejas canciones que se hicieron famosas gracias a Netflix y series televisivas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO; MIAMI.- Las series de televisión y “streaming” exitosas muchas veces lanzan las carreras de sus actores a nuevos niveles de popularidad o pueden, incluso, solidificar un canal o un servicio nuevo. Sin embargo, en los últimos años han rescatado canciones de otras eras y las han hecho himnos ante el público.

El caso más notable de los últimos años ha sido “Bella ciao”, la canción que, aunque no era la principal de la serie española “La casa de papel”, ni apareció en los primeros capítulos, pero ahora es conocida por el mundo entero y tiene versiones en numerosos géneros.

La canción, himno de los partisanos italianos en la lucha contra el fascismo, fue popularizada a finales de los 60 por artistas como la italiana Giovanna Daffini, el francés Yves Montand y el español Adolfo Cebrián. En los años 70, el grupo chileno Quilapayún usó la canción como protesta.

Sin embargo, nunca antes este tema había trascendido idiomas y edades como desde 2017, cuando Netflix incorporó a su catálogo “La casa de papel”.

La más reciente prueba de que sobrepasó completamente sus orígenes y es ahora propiedad de la cultura pop actual fue su presencia en más de un segmento musical de las grandes estrellas de la música electrónica en el festival digital de Tomorrowland, visto el fin de semana pasado por más de un millón de personas.

“What’s up” es otro de los temas entró a las “playlist” de muchos jóvenes en 2015, cuando fue incluida en la banda sonora de la serie de Netflix “Sense8”. La canción es de la banda femenina estadounidense 4 Non Blondes, que la presentó como el segundo sencillo de su único disco “Bigger, Better, Faster, More”.

La frase principal del tema, “What´s Going On”, es el título del cuarto episodio de la primera temporada, en la que la confusión de los ocho protagonistas y sus cada vez más intensas conexiones los deja a ellos y a la audiencia justamente preguntándose “¿qué está pasando?”.

“MR ROBOT” Y “WATCHMEN”

El dúo británico Tears for Fears conquistó las carteleras musicales en 1985 con su tema “Everybody Wants to Rule The World”, parte de su disco “Songs From a Big Chair”. La canción fue versionada en varias oportunidades, incluyendo una en 2013 por la artista neozelandesa Lorde.

Sin embargo, su verdadero impacto en las nuevas generaciones fue gracias a la serie “Mr. Robot”.

No fue que su creador Sam Esmail la escogió como el tema principal, ni que apareciera constantemente en las cuatro temporadas de la serie protagonizada por Rami Malik, el mismo que se ganó el Óscar en 2019 por su interpretación de Freddy Mercury en la película “Bohemian Rhapsody”.

“Everybody Wants to Rule The World” fue incluida en una impactante escena del octavo capítulo de la segunda temporada, en la que Angela (Portia Doubleday) la canta en un karaoke.

Fue un momento tan icónico que fans de la serie han hecho numerosas versiones en las redes y la canción regresó a las listas de las más escuchadas en Estados Unidos.

También en esta lista está “Life in Mars”, una de las grandes canciones del superastro británico David Bowie. Es tan popular, que Elon Musk la escogió para que fuera tocada por su auto Tesla Roadster a bordo del cohete espacial Falcon Heavy en 2018.

Sin embargo, el tema registró un alza en escuchas en 2019 gracias a la versión que le hicieron Trent Reznor y Atticus Ross para la banda sonora de la exitosa serie de HBO “Watchman”.

LOS ZOMBIES

“The Parting Glass” es una canción del folklore irlandés que no era nada conocida hasta 2011 cuando Ed Sheeran la incluyó en su disco “Give Me Love”.

Sin embargo, estaba por todas partes en internet 2013 cuando el personaje de Beth la cantó en el primer episodio de la tercera temporada de “The Walking Dead”.

De hecho, los fans de la serie de zombies la adoptaron como uno de los himnos de despedida de sus personajes favoritos.

