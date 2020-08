De Ana Simó sobre Mami Jordan: “Es una muestra de como está nuestra sociedad ”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ana Simó, psicóloga y terapeuta sexual, expresó este miércoles, a través de una publicación en su cuenta de Twitter que “Mami Jordan es una muestra de cómo está nuestra sociedad”, refiriéndose al polémico video que circula en redes sociales, donde se visualiza a la referida personalidad de redes sociales hacerle un baile calificado como sensual a su hijo menor de edad.

El video, donde se muestra al niño en ropa interior, fue difundido a través de un “en vivo”, en la cuenta de Facebook de su madre que figura bajo el nombre de “ Mami Jordan La Para 23”.

En ese sentido, Simó aseguró que “en definitiva lo que hizo Mami Jordan con su hijo claro que no estuvo bien pero me pregunto cuantas no lo hacen? Ella es una muestra de las secuelas del abandono y el abuso sexual”, y señaló “ que los padres son los que necesitan ser educados en la sexualidad”.

Luego de que el video se viralizó en redes sociales, la instagramer, salió en su defensa a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram la noche del martes, y cuestionó por qué mejor no se ponen a investigar el caso de la niña Liz María, la pequeña que fue abusada sexualmente, asesinada y posteriormente su cadáver lanzado al Mar Caribe por Estarlin Francisco Santos alias “el Panadero”.

Asimismo, aseguró que sus hijos “tienen más educación que el de otras”, y añadió “ahora lo que quieren es tapar el sol con un dedo. Ese es el tema que está. Lo que pasa es que los enfermos y maniáticos son lo que se encuentran eso grande, porque yo no le veo nada raro. Lo que dicen es que dizque agarraron a Don Miguelo y ahora van conmigo. ¿Y yo lo que digo, el tema de la niña pa’ cuándo?”.

El video, generó opiniones negativas, especialmente luego de saberse este lunes que el exponente urbano Don Miguelo se encuentra detenido en el Palacio de Justicia del municipio de San Francisco de Macorís, luego de divulgar en sus redes sociales videos de menores de edad bailando su más reciente sencillo musical “¿Y que fue?”, bajo el marco de realizar un reto con el fin de promocionar el referido sencillo.

