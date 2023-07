(VIDEO) Davidovich remonta a Cachín y alcanza los octavos de final en Hamburgo

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El español Alejandro Davidovich sufrió para superar al argentino Pedro Cachín y alcanzó los octavos de final del torneo de tenis de Hamburgo (Alemania) tras perder el primer set y remontar hasta la victoria (2-6, 7-5 y 6-2) después de un encuentro de casi dos horas.

El jugador malagueño se enfrentará este miércoles en la siguiente ronda al francés Luca Van Assche, que a su vez derrotó a su compatriota Alexander Muller. Y, para ello, tuvo que emplearse a fondo para acabar con la resistencia de Cachín, que sólo se desfondó en el último set.

El primero lo ganó con suficiencia y autoridad. Cachín, número 49 de la ATP, endosó un claro 2-6 al jugador español, que cedió su primer servicio en el cuarto juego para colocarse 1-3 por debajo en el marcador. Después, volvió a sufrir una rotura en el octavo y Cachín se metió en el bolsillo su primera manga.

Foki Fights Back 🥊@alexdavidovich1 comes from a set down to beat Gstaad Champion Cachin 2-6 7-5 6-2!#hamburgopen pic.twitter.com/8OYY2V8Bba

— Tennis TV (@TennisTV) July 25, 2023