David Vásquez promueve su EP Live Session y un concierto benéfico para niños de Venezuela

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El músico y compositor dominicano, David Vásquez, promueve su EP Live Session y un concierto benéfico Hope of Tunes para niños que sufren de desnutrición en Venezuela y tendrá como escenario a Hard Rock Café Blue Mall.

“Hope of Tunes vienen organizando este concierto para los niños de Venezuela, donde hay una gran cantidad que están sufriendo de desnutrición, hasta los cinco años aproximadamente, hay faltas de muchas cosas y la salud es una de ellas, los niños vienen siendo los más perjudicados”, relató el experimentado músico dominicano para el espacio Música Press.

Vásquez destacó que en el concierto que se efectuará este 29 de junio cuenta con la participación de Yordano, Pavel Núñez, Pavel Mancebo, Fernando Osorio, Techy Fatule, Catalina Pineda, Astrid Celeste entre otros artistas dominicanos, venezolanos y de otras latitudes.

Hablando sobre su EP, disco de reproducción extendida, indicó que las cuatro canciones poseen un intro hablado de cada canción para que el oyente sepa antes de escucharla cuál es la trama y se interese por escucharla, disponible en todas las plataformas digitales.

Señalo que “mi mente me hace ver la música sin distinguir un género de otro a sabiendas que existe y a pesar de reconocerlos busco encontrar un punto que me permita fusionar a un estilo que me va saliendo a medida que voy recibiendo las diferentes melodías”.

El artista indicó que su disco Live Session tiene cuatro canciones que podrán disfrutarla en el concierto Hope of Tunes para lo cual pueden conseguir sus boletas en Uepa tickets.

