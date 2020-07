David Stern será inmortalizado por la WNBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La labor del excomisionado de la NBA, David Stern, continuará siendo reconocida, aun después de su muerte, será exaltado al Salón de la Fama del Baloncesto Femenino el próximo año en Knoxville, Tennessee, se anunció el sábado.

Stern jugó un papel decisivo en la creación de la WNBA en 1997, liga que alberga a los equipos de baloncesto profesional femenino en los Estados Unidos.

Stern, quien murió el 1 de enero a los 77 años, se agregará a la Clase de 2021, que originalmente se incluiría este año hasta un aplazamiento causado por la pandemia de coronavirus. La ceremonia se llevará a cabo el 12 de junio de 202, informó ESPN.

“Las convicciones profundamente arraigadas de David Stern hace un cuarto de siglo dieron origen a la WNBA y allanaron el camino para una nueva era en los deportes”, dijo el comisionado del Big East,

Val Ackerman, quien fue el primer presidente de la WNBA en 1997. “Se casó brillantemente con el baloncesto femenino, con un plan de negocios sólido y un toque comercial”, agregó.

Stern fue el comisionado de la NBA de 1984 a 2014. Anteriormente, fue exaltado en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, el International Basketball Hall of Fame y el Sports Broadcasting Hall of Fame.

“Las legiones de jugadores, entrenadores, ejecutivos, árbitros y fanáticos le deben a David una enorme deuda de gratitud. Elevó el baloncesto femenino al estatus de liga mayor que merece”, apuntó.

