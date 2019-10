David Rodríguez anuncia donaría salario de ultramar a provincias más pobres de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PERTH AMBOY.- El empresario dominicano David Rodríguez anunció este domingo que en caso de ser elegido candidato, y posteriormente diputado de ultramar por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, PNVC, donará su salario mensual a las provincias más pobres de República Dominicana.

Aclaró que no es rico, pero dijo tener las condiciones económicas para vivir dignamente.

“Sería injusto de mi parte, devengar un salario de lujo por representar a los dominicanos de mi país en la circunscripción número, cuando en nuestro país hay tantas necesidades”, visualizó.

El aspirante habló ante decenas de dirigentes, miembros y simpatizantes del estado de New Jersey, donde presentó parte de su amplio programa de gobierno legislativo a someter en el Congreso Nacional 2020-2024.

Entre sus iniciativas, están rebajar los servicios consulares que se ofrecen a los dominicanos, viabilizar ante el gobierno y la Dirección General de Adunas, DGA, que las familias dominicanas que van de regreso al país, puedan llevar exhonerados un mínimo de dos vehículos, y no necesariamente con la ley actual, al reconocer que la mayoría de los vehículos con una década de uso en Estados Unidos se encuentran en perfectas condiciones.

Asimismo, instalará oficinas en ciudades de estados con grandes poblaciones de dominicanos, a fin de que estos, puedan presentar sus demandas, necesidades, y se les busquen soluciones reales.

Observó que la diáspora no tiene dolientes, al referir que los actuales diputados de ultramar no hacen ningún trabajo, que no sea cobrar sin trabajar. Instó a los legisladores que quieren seguir en las posiciones que ostentan a presentar logros que les permitan repostularse.

