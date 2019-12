David Ortiz y Manny Ramírez al Salón de la Fama de Medias Rojas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOSTON – Los dominicanos David Ortiz y Manny Ramírez, el también ex jugador Rich Gedman y el ya fallecido Bill Dinneen fueron seleccionados como exaltados al Salón de la Fama de los Medias Rojas para el 2020. El ex gerente general Dan Duquette fue elegido entre los candidatos que no vistieron uniforme.

Además, la victoria por 3-0 de los Medias Rojas para sellar la Serie Mundial del 2004 sobre los Cardenales de San Luis el 27 de octubre del 2004 fue seleccionada como el “Momento Memorable de los Medias Rojas”, un hecho en la historia del equipo que es recordado en especial.

Las selecciones de este año fueron hechas por un comité de 21 personas encabezado por el historiador de los Medias Rojas, Gordon Edes, y estuvo conformado por directivos del equipo, miembros de los medios, historiadores y representantes de la afición. El grupo del 2020 será homenajeado durante una ceremonia el 30 de abril.

Ortiz jugó 14 de sus 20 temporadas en las Grandes Ligas con los Medias Rojas (2002-2016). Conectó 483 jonrones en 1,953 juegos por Boston, al tiempo que dejaba .290 de promedio con.956 de OPS, 1,530 empujadas y 2,079 hits. Conocido como el bateador más oportuno en la historia de los Medias Rojas, Ortiz es el líder de todos los tiempos de la franquicia con cuadrangulares de oro (10) y carreras empujadas para sentenciar juegos (17). Fue nombrado el Jugador Más Valioso de la SCLA del 2004 y de la Serie Mundial del 2013, entre otra serie de reconocimientos. Su número 34 fue retirado por el equipo el 23 de junio del 2017.

Ramírez disputó 19 temporadas en las Mayores entre 1993 y 2011, incluyendo del 2001 al 2007 y parte del 2008 con Boston, ayudando a los Medias Rojas a conquistar las Series Mundiales del 2004 y del 2007. Fue convocado al Juego de Estrellas en cada una de sus ocho temporadas en Boston y ganó seis Bates de Plata vistiendo el uniforme de los Patirrojos. En 1,083 partidos con los Medias Rojas, bateó .312 con .999 de OPS, 274 vuelacercas y 868 empujadas.

