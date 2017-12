David Ortiz tendrá su propio programa de televisión en el 2018

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- El año pasado había un vacío en la temporada de Grandes Ligas, un dolor que surgía cada noche a las 7:05 p.m. ET: No veíamos al dominicano David Ortiz en nuestras pantallas de televisión (aunque fue parte de la cobertura de la postemporada). Afortunadamente, eso cambiará muy pronto porque Big Papi regresará a la televisión con un nuevo programa en el canal Fusion llamado, Big Papi Needs a Job (Big Papi Necesita Empleo).

La idea del programa es simple, pero con inspiración: Ortiz intenta una variedad de trabajos tras “desesperar a su familia” en su hogar todo este año.

Entre las profesiones que el mejor bateador designado en la historia de la Gran Carpa intentará están guía de visitas al estadio, estilista de perros, manicurista y músico. También pensamos que haría un gran trabajo en una pista dirigiendo el despegue de los aviones.

Relacionado