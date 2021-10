David Ortiz sobre Cooperstown: “Tengo los números para entrar en primera vuelta” 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Hablar con David Ortiz sobre el deporte, principalmente el béisbol es gratificante. Es un “tipo” que habla con propiedad y sin tapujos.

David debutará en diciembre del presente año en la papeleta del Salón de la Fama de Cooperstown.

“Es otra bendición para mí (estar en la boleta de Cooperstown). Yo chamaquito que nunca pensé estar en una lista de grandes peloteros como Juan Marichal, mi compadre Pedro Martínez; Vladimir Guerrero, Willie Mays, Paul Molitor, Hank Aaron, eso es algo que nunca pensé que mi nombre iba a estar al lado de esa élite”, dijo un emocionado “Big Papy”, en una conversación con El Nuevo Diario vía telefónica.

“Mi vida era jugar baloncesto, de ahí sale mi papá con un ojo de scout diciéndome que yo debía jugar béisbol. Jodió y jodió conmigo hasta que me pasé a jugar pelota (béisbol)”, recordó.

“Ahora, verme y pensar que puedo estar junto a ese grupo de tipos grandes en el juego”, suspira, ríe y luego continúa “no me gusta darle mente a eso (a Cooperstown), porque cuando le doy mente digo que como un chamaco de un barrio puso su nombre al lado de esos tipos tan grande, usted estar en una lista junto a Vladimir Guerrero, un tipo de otro planeta que bateaba de todo”, señala y ríe nuevamente.

Afirmó que “humildemente, los números están ahí, hice mi diligencia, y tengo los méritos para entrar en la primera vuelta”. Para muestra un botón:

“Big Papi” es un tres veces campeón de la Serie Mundial (2004, 07 y 2013).

En 2408 partidos de serie regular, David consumió 8640 turnos, conectó 2472 imparables, distribuidos en 632 dobles, 541 cuadrangulares (17 de todos los tiempos) y 19 triples. Impulsó 1768 carreras, anotó 1419 y terminó con un excelente promedio de bateo de.286.

Participó en 18 series de postemporada, actuando en 85 encuentros, logró 304 turnos oficiales, pegó 88 hits, 22 dobletes, dos triples, 17 jonrones, anotó 51 vueltas, produjo 61 y su average fue de .289.

Ortiz tuvo una serie de logros personales, entre los que sobresalen sus 10 apariciones al Juego de Estrellas, su título de Jugador Más Valioso en la Serie Mundial del 2013 y un galardón de MVP en la Serie de Campeonato del 2004.

Su elección al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

“Un honor para mí ser elegido inmortal en mi país. Cuando me llamaron hace unos meses me sentí privilegiado, ya que he visto a varios de mis colegas peloteros en el acto y es una condecoración muy bonita, elegante y que más que lo galardonan en nuestro país”, admitió. “Me sorprendió cuando me llamaron para darme la noticia, para un atleta como yo que le notifiquen sobre esa distinción tan importante siempre es grato e importante”, dijo.

“Desde que me llamaron lo puse en mi agenda, aunque yo vivo en un avión, no puedo dejar ese evento por alto. Obviamente mi padre Leo (Ortiz), quien siempre ha estado conmigo, subirá al escenario, será mi edecán. Sobre el discurso, soy un tipo que habló lo que siento. No tengo porque escribirlo, subiré y hablaré desde el corazón”, declaró.

Sobre Manny y Canó

Tanto Manny Ramírez como Robinson Canó han estado en la palestra pública, luego de que El Nuevo Diario publicara un trabajo sobre su no elección por el Pabellón de la Fama, ya que ambos se doparon en dos ocasiones.

Al respecto, David salió al frente: “Ambos son mis amigos, de ellos no puedo hablar mal, lo que sí debo decir es que esos tipos son los peloteros con mejor swing, uno a la derecha y el otro a la izquierda. No justifico aquel tema (esteroides), son cosas personales, pero ambos son de los mejores bateadores que he visto, lo dice alguien que sabe de batear”.

“No he visto dos bateadores como ellos”, recalcó. “Es como que me preguntes sobre Barry Bonds, es un tipo de otro planeta, es un Salón de la Fama. Lo que hizo antes y después del juego, para mí no existe igual que Bonds, pero son cosas que escapan de mi… por mi estuviera en Cooperstown”, dijo.

“Lo de Manny y Canó no depende de mí, ahora, los dos tenían una habilidad especial para el juego, además de que son mis hermanos. Por eso, ese tema no lo toco, me siento lejos de este caso. Pero, ambos nacieron para batear, es lo importante”, concluyó.

