David Ortiz será el próximo dominicano en llegar a Coopestown, según experto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El destacado cronista deportivo Osvaldo Rodríguez Suncar afirmó anoche que tras la elección del exjugador de Grandes Ligas Vladimir Guerrero al Salón de la Fama de Cooperstown, New York, el próximo dominicano con mayor posibilidad de lograr esa distinción es David Ortiz, por asuntos cronológicos.

Rodríguez Suncar explicó que para poder aparecer en la boleta con opción a entrar al Salón de la Fama un jugador debe esperar cinco años después de su retiro, y que David Ortiz se retiró después de la temporada del 2016, por lo tanto, considera que él será el próximo.

El periodista dijo que luego habrá que esperar para ver quién se retira primero entre Albert Pujols y Adrián Beltré, porque ellos dos de seguro también serán miembros del Salón de la Fama cuando puedan optar por esa distinción.

¨Esos son los tres jugadores que ahora mismo podemos mencionar como los que habrán de seguir a Vladimir Guerrero para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown, sostuvo al ser entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que se transmite por Antena 7.

Al preguntarle a qué atribuye que el pelotero Sammy Sosa no haya alcanzado esa distinción, y si entiende que pudieran ser derribadas las barreras que han impedido que tanto él como Alex Rodríguez puedan llegar, manifestó que en el caso de este último no ha cumplido los cinco años de retiro, por lo tanto no puede aparecer aún en la boleta.

Mientras, indicó que en el caso de Sammy Sosa todo el mundo sabe que él es un sospechoso de uso de sustancias prohibidas, y tanto él como otros jugadores norteamericanos, como son Barry Bonds, Roger Clemens, Gary Sheffield, entre otros que han sido excomulgados por el momento.

“Si eso es por sospecha, y no dieron positivo nunca en las pruebas, y no han sido exaltados, imagínese el caso de Alex Rodríguez, que incluso fue suspendido por toda la temporada por consumo de sustancias prohibidas”, expresó el cronista.

Rodríguez Suncar recordó que otro caso es el de Manny Ramírez, quien dos veces dio positivo al consumo de sustancias prohibidas, por lo que entiende que ha de pasar un largo tiempo antes de que veamos ingresar al Salón de la Fama a algunos de los que ya son convictos de uso de esas sustancias, por decirlo así. Aunque, destacó con los que sólo son sospechosos el asunto pudiera variar.

En el caso de Sosa reiteró que habrá de pasar un largo tiempo, y que es probable que él anote sus diez años, ya que según explicó un jugador puede permanecer en la boleta diez años, siempre y cuando reciba el cinco por ciento o más de los votos de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, porque ésa no es una elección de la Liga Mayor de Béisbol (MLB), es una elección que hacen periodistas de la esa asociación.

Cree que con Sammy Sosa se va a dar el hecho de que él va a pasar de los diez años, y entonces su caso tendrá que ser revisado por otra instancia: el Comité de Veteranos.

En tanto, afirmó que es muy raro que jugadores que merezcan estar no ingresen, o sean electos, a excepción de los que consumieron sustancia prohibidas, esteroides. “Los parámetros para ingresar han cambiado por las épocas, no es lo mismo escoger a un jugador de la llamada era de la bola muerta (cuando la pelota no rebotaba), que uno de la era viva, o en la llamada era de los esteroides”.

Agregó que hay que contextualizarlo en la época, y que sería muy difícil pretender una fórmula o dar unos parámetros de comportamiento a los votantes de la Asociación de Escritores de Béisbol de América porque eso cambia con el paso del tiempo y cambian los jurados también.

Informó, además, que para un periodista poder escoger a los miembros del Salón de la Fama de Cooperstown tiene que tener por lo menos diez años siendo miembro de la asociación y un periodo de ejercicio ininterrumpido escribiendo en un medio de comunicación.

Relacionado