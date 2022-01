David Ortiz: “Ser elegido al Salón de la Fama es muy difícil”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El nuevo miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el dominicano David Ortiz, admitió que entrar al nicho de los inmortales es “algo difícil al extremo”.

Ortiz fue elegido a la inmortalidad este martes tras conseguir el 77.9 por ciento de los votos emitidos por los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América.

“Basado en lo que aprendí, eso es difícil al extremo (ser elegido al Salón de la Fama), principalmente en el caso mío, por el tema de ser bateador designado, y entrar en la primera vuelta”, expresó Ortiz en una rueda de prensa este martes en la noche, en un hotel de la capital.

“Ponerte en ese grupo no es fácil (los miembros del Salón de la Fama). Con el simple hecho de tomar esa llamada es un honor, para mí, mi familia y mi país”, añadió Big Papi, quien estuvo acompañado de Pedro Martínez, su exagente Fernando Cuza y su padre, Leo Ortiz.

Cuestionado por reporteros de El Nuevo Diario sobre el momento en el cual fue llamado por los directivos de Cooperstown, David narró que “yo estaba hablando con mis amigos y de un momento a otro me entró una llamada que decía Cooperstown, no lo tomé, pensé que era Mariano Rivera que me llamaba, en el segundo sí lo tomé, en ese momento sentí que era de Cooperstown para darme la noticia”.

Sostuvo que desde las 12 del mediodía a las 7 de la noche fueron las horas más extensas de su vida.

“A mí me dio con ver videos de Pedro Martínez, aprendí mucho de mi compadre viendo esos videos”, comentó.

En medio de la rueda de prensa, Ortiz recibió una llamada del presidente Luis Abinader, quien lo felicitó por su elección al nicho de los inmortales.

El objetivo de la llamada del mandatario fue para manifestarle su apoyo y respeto.

“Cuenten con todo nuestro amor y nuestra distinción. El país está realmente de fiesta… Un fuerte abrazo… Te queremos mucho”, le dijo Abinader al Big Papi.

A lo que David le respondió “señor Presidente muchísimas gracias por su distinción”.

Antes, Abinader mediante la red social Twitter lo felicitó: “Me uno a la gran celebración de todo el país y el mundo del béisbol por la elección del BIG PAPI, @davidortiz, al Salón de la Fama de Cooperstown. Muchas felicidades David, eres un gran #OrgulloDominicano“, tuiteó el jefe de Estado.

Por último, David dio gracias a Pedro Martínez por el apoyo que siempre le dio en su carrera, a su padre Leo que ha estado a su lado, también a su gente Cuza, de quien dijo es como un padre, ya que siempre “confió en mí”.

También a los fanáticos de los Medias Rojas de Boston y la ciudad de New England que le acogió.

