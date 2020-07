David Ortiz llama “descarados” a medio de comunicación por borrar su comentario

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, nueva vez ha vuelto a ser tendencia en redes sociales al decirle “descarados” al medio informativo Cadena De Noticias (CDN), tras supuestamente estos borrar un comentario donde explicaba por qué envió una orden de desalojo de un inmueble a Fary Almánzar, su expareja y madre de uno de sus hijos.

Según muestra una imagen que se hizo viral del mensaje realizado por el exjugador de los Medias Rojas de Boston, puede leerse cuando este responde a una publicación hecha por CDN en su cuenta de Instagram.

“@CDN que descarados son ustedes, borraron mi explicación verdad?. Le están Pagando?”, se lee en la parte inicial del mensaje de Ortiz.

Igualmente, continuó diciendoles “pues la macaron, yo tengo 5 millones de seguidores en mis redes, se buscan un enemigo de gratis, rastreros”.

El alegado comentario borrado que emitió Ortiz en la publicación hecha por CDN reza lo siguiente:

“@CDN no acostumbro a opinar a esto pero me tomé el derecho, porque muchas personas opinan sin saber nada, y me imagino que ellos se toman atrevimiento de publicar esto para victimizarse”.

“Yo le compré un apartamento de 600 mil dólares decorado y todo en Blue Tower, y lo cerró hace dos años y medio para moverse al mio, pues ahí está su apartamento cerrado, y yo viviendo donde me coja la noche”, indicó el ganador de tres Series Mundiales con Boston.

Continuó diciendo que “todo lo que pido es que se mude al de ella y me facilite el mio, si no me cree usted el que se sienta a opinar sin saber valla a la torre Blue Tower que es de dos apartamentos por piso, y pregunte si no hay un piso entero que está a nombre de ella”.

“Si no sabe de lo que hablo no opine y perdonan mi expresión”, indica el mensaje que según Ortiz fue borrado.

Problemas legales con expareja

Actualmente David Ortiz se encuentra en una disputa legal con unos inmuebles de su propiedad con su expareja Fary Almánzar, razón por la cual ambos fueron citados ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que resuelvan la situación en la que está involucrado un menor de edad.

Se recuerda que el pasado lunes 22 de junio Almánzar, expareja del pelotero dominicano David Ortiz, aseguró que el exjugador de Grandes Ligas se presentó a la residencia donde vive con el hijo de ambos e intentó desalojarlos “de manera intimidante” pese a que tiene una orden de alejamiento.

El supuesto intento de desalojo fue transmitido desde la cuenta de Instagram del hijo de ambos, de 12 años.

Luego Almánzar denunció que existía una parcialidad “absoluta” de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso que mantiene con el exastro de Grandes Ligas.

De su parte la abogada de Ortiz informó ante medios de comuniación que en dicha reunión con la PGR, se acordó que ambos habían llegado a unos acuerdos para dilucidar las diferencias existentes entre ambos en el tema del inmueble y la situación con el hijo de ambos.

Anuncios

Relacionado