David Ortiz le entra a Mike Fiers: “Es un soplón”

EL NUEVO DIARIO, FLORIDA (ESPN).- “Estoy enojado con este tipo, el lanzador que salió hablando de eso”, dijo Ortiz en JetBlue Park el jueves. “Y déjame decirte por qué. Oh, después de ganar tu dinero, después de recibir tu anillo, decides hablar de eso. ¿Por qué no hablas de eso durante la temporada, cuando estaba sucediendo? ¿Por qué no dijiste: no quiero ser parte de eso? Entonces, luces como un soplón. ¿Por qué tienes que hablar de eso después? Ese es mi problema. ¿Por qué nadie dijo nada mientras sucedía?”

Ortiz dijo que no entendía cómo alguien en el clubhouse de los Astros no habló antes sobre el esquema de trampas que se había estado desarrollando en Houston.

“Los Houston Astros, sé que ellos mismos se pusieron en esta situación y todavía no sé por qué nadie dijo: ‘Eso está mal’. Simplemente no sé cómo nadie dijo algo al respecto”, comentó Ortiz. “Durante, no después. Estuve en un clubhouse por mucho tiempo y nunca se me ocurrió nada de eso. Ahora, van a tener que lidiar con eso por mucho tiempo porque no es solo una situación que involucra a los jugadores. Estamos hablando de toda la franquicia”.

Fiers lanzó para los Astros campeones de la Serie Mundial 2017 antes de partir para los Tigers y ahora lanza para Oakland. Ortiz, quien es un asistente especial del gerente general de Boston y también es presentador de Fox, agregó que pensaba que el comisionado Rob Manfred estaba recibiendo demasiadas críticas por su manejo del escándalo, diciendo que no “está de acuerdo con que él reciba toda la crítica”.

“Para ser honesto, he estado observando todo y el comisionado ha estado recibiendo tantas críticas como si hubiera cometido él ese error”, comentó Ortiz. “No estoy de acuerdo con que él reciba todos los golpes y la realidad es que ningún jugador apareció y dijo: ‘Oye, fui yo quien comenzó esto’. Todos pasan la pelota como cuando estás jugando baloncesto. Todo lo que el comisionado puede hacer es que el equipo investigue lo que está sucediendo y haga lo que sabe hacer”.

Ortiz continuó su defensa del manejo del escándalo por parte de Manfred, diciendo que la gente lo critica como si estuviera directamente involucrado en el esquema de robo de señales.

“El comisionado Manfred ha sido legítimo desde el primer día y no creo que sea justo que todos le hagan preguntas y lo culpen”, señaló Ortiz. “Todos sabemos que él tiene el poder de suspender a las personas y tomar decisiones, pero es solo hasta cierto punto. Después de eso, no tuvo control sobre lo que sucedió en la investigación. Vi una entrevista que hizo el otro día y me siento mal por él porque la gente le está haciendo preguntas como si él fuera la persona que comenzó este engaño. Como veo a los jugadores tratando de hablar sobre lo que necesita hacer. Él no te dice cómo batear o cómo lanzar, así que déjalo hacer su trabajo. Hará lo que sea mejor para el juego. No es el tipo de persona que va a aceptar que arruines las cosas en el juego. La gente necesita relajarse. La gente necesita dejarlo hacer su trabajo. La gente necesita dejarlo hacer lo que cree que es mejor para el juego y todo lo demás. Deja de ponerlo en el centro y decirle qué hacer. Eso es lo que creo”.

