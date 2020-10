David Ortiz dice hubiese dado parte de su sueldo para mantener a Betts en Boston

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En el tiempo en el que Mookie Betts llegó a los Medias Rojas, el dominicano David Ortiz ya era la máxima figura del equipo de Boston y aun así el reconocido “Big Papi” siempre destacó las cualidades del ahora jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, a quien continúa mostrándole el gran respeto y valoración que tiene ante sus ojos.

En su papel de comentarista para la cadena FOX, que transmite la actual Serie Mundial, Ortiz reveló que hubiese sido gerente de los Medias Rojas, hubiese estado dispuesto a dejar parte de su salario para mantener a Betts en la plantilla.

“Yo no era el gerente general (de los Medias Rojas). Pero si lo hubiese sido, hubiese dado algo de mi sueldo para firmarlo”, comentó Big Papi según 12UP.

"I wasn't the GM. I would have given some salary to sign him… @Dodgers enjoy Mookie." – @davidortiz 😅 pic.twitter.com/zx5oN99AIq

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 21, 2020