David Kada vuelve a pisar fuerte con “Tú eres la mía”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- David Kada vuelve a pisar fuerte en la industria discográfica con una canción que se ha convertido en bandera de la salsa en los últimos meses.

Con “Tú eres la mía”, el artista se adueña de los primeros lugares de la radio (de acuerdo a Monitor Latino lleva 10 semanas encabezando la lista Tropical) y su resonancia no se ha hecho esperar en las plataformas digitales y los centros de diversión.

“No esperaba la gran aceptación, pero sí estaba positivo en cuanto a la esperanza de que entrara al mercado, por las buenas letras y el gran arreglo del mismo”, expresó el reconocido intérprete de la salsa dominicana sobre el impacto de la pieza.

David Kada indicó que “Tú eres la mía” es un tema inédito autoría del compositor radicado en los Estados Unidos, Idelfonso Azcona.

“La composición me llegó a través de mi director musical (pianista) Noe Cid. Él y Azcona son muy amigos. Cuando me presentaron el tema, me gustó muchísimo y de una vez empezamos a grabar”, reveló.

