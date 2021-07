David Kada llega renovado en una “Fiesta” junto a Tito Nieves

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- ¿Quién dijo que los sueños no se cumplen?, el joven salsero David Kada lo está haciendo realidad, con una música que está trascendiendo fronteras, renovando totalmente su imagen para la promoción de su nuevo sencillo “Fiesta”, con uno se de los artistas más importantes de la industria salsera, Tito Nieves.

Cuenta a El Nuevo Diario, que la colaboración con la leyenda de la salsa, fue mágica ya que, mediante una entrevista, le preguntaron con cuál salsero dominicano le gustaría grabar, a lo que Nieves respondió: “Davisito Kada”.

“De inmediato, me llamaron para que no pierda tiempo, que Tito Nieves quiere grabar conmigo. Hasta que en la segunda oportunidad nos tocó una entrevista juntos, yo pienso que no se acuerda de lo que había dicho, y me dijo: Davisito, te estoy esperando”, manifestó Kada con alegría al recordar ese momento.

Dijo que a la semana fue a Orlando, Florida y grabó junto a Nieves dos sencillos inéditos, uno de ellos fue “Fiesta” (se está promocionando), sintiéndose satisfecho tras haber logrado uno de sus más anhelados sueños en la música, que lo catapultará para lograr estar en los escenarios más importantes a nivel internacional.

Colaboraciones futuras

Tras el éxito que está disfrutando en estos momentos con “Fiesta” y “Se va a acordar de mi”, David Kada, tiene planes de seguir colaborando con artistas de renombre internacional como Henry Santos y Nicky Jam.

“Quiero hacer un featuring con Nicky Jam, no sé si en salsa o en su género, pero de verdad que me gustaría grabar con él porque se le ve que es una persona humilde”, expuso.

También, está trabajando en un proyecto junto a Henry Santos, y planea colaborar junto a la Chiquito Team Band.

El Top 10 del Billboard

David Kada llega con los temas: “El amor de su vida”, “Amigos con derechos”, y “Se va a acordar de mí”, al top 10 de Billboard, el listado internacional más relevante de la música, convirtiéndose en el primer exponente dominicano de la nueva generación de la salsa en lograrlo.

“Con el simple hecho de estar ahí, junto a Marc Anthony quien encabeza la lista, me hace sentir grande”, concluyó Kada.

