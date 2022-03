David Hernández, de paramédico a convertirse en el doctor del amor en Miami

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- David Hernández es un reconocido doctor, especialista y educador en salud sexual en la ciudad de Miami. Se inició como bombero paramédico, sueño que tuvo desde pequeño, pero un médico vio su habilidad y lo instó a estudiar medicina, carrera que cursó en la Universidad Iberoamericana de República Dominicana (Unibe) entre 2002 y 2011.

Con esta decisión cambió su vida y la de muchos pacientes que han acudido a él para mejorar su calidad de vida. Incluso hay doctores que se dirigen a él para instruirse en la salud sexual y medicina regenerativa. Con los conocimientos que posee y que mantiene desarrollando, ofrece a las personas algunas técnicas interesantes.

La salud sexual según la visión del doctor David Hernández

A raíz de la cuarentena por la pandemia del COVID-19 la cercanía entre las parejas que viven bajo el mismo techo se incrementó y también muchas de ellas buscaron la ayuda del doctor Hernández.

Generalmente el tema en el que se especializa el MiamiLoveDoctor es considerado un tabú, pero a pesar de ello ha tenido éxito en ayudar a sus pacientes.

¿Qué hace el doctor Hernández en su profesión?

Actualmente ofrece terapias de onda de choque, nutrición intravenosa y estiramientos faciales a los cuales llama “vampire facelifts”. Además, ofrece inyecciones de O y P.

Aunado a ello, Hernández equilibra estos servicios con información que ciertamente le ayuda a los pacientes a mejorar su ritmo de vida. Su trabajo incluye instruir a las personas que es necesario reducir el estrés mediante diversas técnicas para equilibrar el sistema nervioso simpático (sistema que aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y el tamaño de las pupilas). Esto a su vez puede ayudar a mejorar la relación íntima de cada persona.

La “realidad alterada” que crea el material para adultos

Según el doctor Hernández, ver material para adultos puede afectar el comportamiento de las personas en la intimidad, ya que ver este material es el camino fácil.

En esto juega un papel importante la forma en que el cerebro está diseñado, pues lo normal para este órgano es tomar el camino más fácil. Por consiguiente, es más sencillo sentarse frente a una computadora a ver este tipo de material que tomar acciones para seducir o coquetear con alguien.

David Hernández aclara que no prohíbe mirar este tipo de material y que no es dañino, sino que será un problema cuando la persona tenga una especie de adicción. Cuando esto sucede, la persona en cuestión no puede estimularse a menos que tenga acceso al material para adultos.

Consejo del doctor David Hernández

A pesar de que muchos tienden a aislar las diversas afecciones que puedan cambiar la salud de una persona, el doctor Hernández y muchos estudios que lo corroboran considera que la salud es algo integrativo. No hay zonas aisladas, sino que la salud sexual es parte de la salud en general.

Es por esta razón que la salud sexual tiene muchos vínculos con la salud física y mental. El MiamiLoveDoctor se plantea ayudar a las personas a reflexionar sobre sus valores y lo que importa realmente.

Por su lado, varias celebridades han decidido acudir a consultas con el especialista o continúan recibiendo sus servicios, varios de ellos lo puedes conocer en su cuenta de Instagram: @MiamiLoveDoctor.

Uno de los objetivos del especialista David Hernández es expandir su alcance para seguir impartiendo educación para una mejor salud sexual. Por ello, ha estado promoviendo esta salud y el bienestar en sus plataformas en las redes sociales. Su plan de aumentar su alcance está siendo efectivo, ya que actualmente cuenta con cientos de miles de seguidores.

