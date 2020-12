David Griffin asegura que aún la NBA no ha visto al verdadero Zion Williamson

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Zion Williamson fue uno de los grandes atractivos de la pasada campaña y lo será igualmente de la que comienza en tres semanas (22 de diciembre). El número 1 del draft de 2019 es uno de esos chicos que llegan a la NBA con el aura de súper estrella; sin embargo, sus primeros pasos en la Liga estuvieron marcados por una serie de problemas físicos que le limitaron tanto en tiempo en pista como en rendimiento. Con tal contexto, el vicepresidente de operaciones de baloncesto de New Orleans Pelicans, David Griffin, tiene claro que por el momento no hemos visto el verdadero nivel de Zion.

“Una vez alcance el punto en el que esté lo suficientemente sano para realizar su juego, jugar más con el balón en sus manos, hacerlo más como un slasher (penetrador) y menos como una pieza situada en el poste, creo que verás al verdadero Zion sobre el parqué”, recalca en declaraciones a Andrew Lopez de ESPN.

Pese a los obstáculos que este producto de Duke encontró en su año de novato, fue capaz de cerrar la temporada regular con un promedio de 22,5 puntos, 6,3 rebotes y 2,1 asistencias en 27,8 minutos en pista; eso sí, la muestra es pequeña, ya que tan solo pudo disputar 24 partidos antes de acudir a la burbuja de Orlando. Tanto en regular season como en los playoffs de Disney World la cautela marcó sus pasos; tanto es así que la restricción de minutos le ha acompañado en todo momento.

Cuestión de salud

Con una carrera que no ha hecho mas que empezar, claro está que Zion tiene que mejorar bastantes aspectos de su juego; no obstante, para Griffin esa evolución no llegará por trabajar cuestiones concretas, sino que será una consecuencia directa de ser capaz de mantenerse alejado de los problemas físicos.

“Creo que es difícil identificar las cosas en las que necesita mejorar más allá de estar disponible para jugar. Necesitaremos mantenerlo sano y dejarlo crecer como jugador. Todo lo que hizo el curso pasado, lo hizo a un nivel históricamente eficiente. Y, francamente, les diría que son las cosas que menos disfruta en una cancha de baloncesto. Esto no va tanto sobre su mejora, como de la oportunidad de permanecer en la cancha y ser utilizado de varias formas diferentes”, concluye el ejecutivo de la franquicia de Luisiana.