David dice está disponible para ser gerente del Clásico; anuncia su “line up”

Por: Nathalie Castillo Núñez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expelotero y próximo miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz, informó este lunes que está a la disposición del país para la selección nacional de béisbol, que estaría participando en el Clásico Mundial de Béisbol, que posiblemente se juegue en marzo del 2023.

“A mí una vez me hablaron de eso, antes de lo del Covid, me contactaron para hablarme, pero no me han referido a eso de nuevo (…) tú sabes que uno se pone a la disponibilidad, yo creo que en lo comunicacional sería un poco más asertivo, porque yo no estoy ahora mismo involucrado mucho en lo del terreno”, comentó en el estrenado programa Diamante Deportivo, que se transmite desde este lunes en La Voz de las Fuerzas Armadas.

David consideró que sería bueno que él estuviera presente, porque sabe cómo comunicarse con los jóvenes muchachos que ahora mismo aguardan en las Grandes Ligas, ya que mantiene conexiones con ellos, porque ahora como jugador retirado, se ha dedicado a ayudarlos y cuenta con el respeto de los muchachos.

‘’Si a mí me -jalan-, porque lo que tenga que ver con mi país yo siempre digo presente, si eso es lo que ellos quieren que yo haga, yo tengo la manera de comunicarme con esos jugadores. Yo se cómo hacerlo, eso es parte de mi naturaleza, el respeto que uno ha adquirido de esos muchachos es basado en eso”, agregó, diciendo que está orgulloso de jóvenes como Guerrero (Vladimir) o Tatis (Fernando) que están representando al país como él lo hizo.

“Line up” para el Clásico

Al ser cuestionado sobre un posible “line up” en la entrevista con los periodistas William Aish, Baudilio Jiménez, Pedro Briceño, Bienvenido Carmona Jr., Iván Cruz y Luis Rosario, dijo que en el país tiene un talento increíble y que es difícil elegir los principales, pero al final consiguió nombrar como primera base a Vladimir Guerrero Jr., segunda a José Ramírez, Rafael Devers en tercera, Wander Franco en el campocorto y con mucho esfuerzo, pudo decir en los jardines a Teóscar Hernández, Fernando Tatis Jr., Starling Marte y Juan Soto.

Aunque no mencionó catcher, designado y pitchers, defendió a los criollos, diciendo que mucha gente no entiende que ellos siempre buscan informaciones para mejorar, como Vladimir Guerrero Jr., que actualmente se ha encendido y dijo que ahora nadie lo apaga.

Para David, Albert Pujols es el mejor pelotero dominicano

Ortiz considera a Albert Pujols como ‘’hermanito’’, teniéndole un respeto tan grande que admitió que es el mejor pelotero dominicano de la historia y que merece una despedida mejor que la de él, la de Mariano Rivera y la de Derek Jeter; no entiende la timidez de la MLB de no rendirle un debido tributo en esta temporada cursante, que será la última del hoy pelotero de los Cardenales de San Luis.

“La manera en que Albert lo ha hecho es algo extremadamente digno de admirar, yo mismo le tengo mucho aprecio a Albert, como un hermanito, siempre nos mantenemos en contacto y entiendo que hay un poco de debilidad en eso, porque es que vamos a durar mucho tiempo para volver a ver un pelotero de ese calibre, esa compostura”, proclamó.

Mencionó que en el propio país no se habla mucho de Pujols, destacando también la gran persona que es, haciendo todo desde el corazón, entrando a muchos barrios de condiciones precarias para ayudarlos y la fundación para niños especiales que posee.

