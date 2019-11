David Collado dice hay que preservar el Mirador Sur

View this post on Instagram

El MIRADOR SUR SE DEBE PRESERVAR. Nuestra administración se ha enfocado en una ciudad pensada para la gente con más espacios públicos, áreas verdes, más parques y es por eso que con la Dirección de Planeamiento Urbano, a través de su plan de ordenamiento territorial POT 2030, ha establecido la visión de desarrollo para todo el territorio del Distrito Nacional a partir de conceptos que transformen la ciudad en una más humana y vivible para el ciudadano. Todo esto basado en el modelo de ciudad: Compacta Sostenible Equitativa Resiliente Emprendedora Vivible Dentro del diagnóstico realizado dentro del plan de ordenamiento se estableció que se cuenta sólo con un 6% de espacio público por habitante, cuando deberíamos estar en cerca de un 20% según los estándares internacionales. Debido a esto en nuestra política de desarrollo de ciudad está la ampliación de la huella de espacio público en cantidad y en calidad, como así lo hemos demostrado con las intervenciones de rescate de los espacios públicos emblemáticos de la ciudad. Dentro de nuestra visión abogamos por establecer unas políticas de movilidad integrales donde se incluyan la ampliación de los medios de transportes públicos eficientes y sostenibles y el de adecuación del espacio público vital que permite el desplazamiento peatonal de una manera más confortable. El Mirador Sur como espacio primordial de uso público es una de las prioridades de la Alcaldía del Distrito Nacional y su protección, acondicionamiento y mantenimiento está dentro de las acciones cotidianas de la gestión de el ayuntamiento . Estamos comprometidos a seguir elaborando políticas y propuestas que tiendan a aumentar la huella de espacio público y a favorecer iniciativas que vayan a favor del peatón y no del vehículo privado. Tal como lo establecemos en el Plan de Ordenamiento Territorial, que fue asesorado por el urbanista de fama mundial Jhan Gehl que establece la necesidad de tener una ciudad más humana y adaptada al peatón. En resumen una ciudad para la gente.