David Collado asegura Turismo no ha gastado en invitaciones a periodistas para Fitur 2024

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – En una entrevista exclusiva durante la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2024, el ministro David Collado afirmó que bajo su gestión no se ha destinado ningún fondo del Ministerio, para invitar a periodistas a eventos como Fitur 2024.

Collado enfatizó su compromiso, declarando que renunciará si se demuestra que algún miembro de la prensa ha sido patrocinado con fondos institucionales.

«Yo dije en el año 2020, que el Ministerio de Turismo no iba a invitar con fondos del Ministerio a ningún periodista… El Ministerio de Turismo no ha erogado en mi administración, un sólo centavo en invitación de periodistas a ninguna feria… No hay un sólo gasto pagado a periodistas y si aparece un periodista, yo renunció», manifestó Collado.

La 44 edición de Fitur destaca por su liderazgo global en turismo, sostenibilidad y responsabilidad medioambiental.

