David Beckham anuncia su equipo de la Major League Soccer en Miami

EL NUEVO DIARIO.- El ícono del fútbol mundial David Beckham, recibió oficialmente este lunes de parte del comisionado de la MLS, Don Garber, la nueva franquicia de la Major League Soccer (MLS) en una sencilla ceremonia en el Adrienne Arsht Center.

Este es un gran momento. Hoy podemos anunciar que Miami es oficialmente miembro de la MLS”, declaro Garber. “No tengo dudas de que este es un equipo de ensueño, y es el equipo soñado por el que hemos estado esperando tanto tiempo”.

Después de sortear toda clase de obstáculos en una dura batalla que duró cuatro largos años, por fin se ha materializado el sueño de Beckham de tener un equipo de fútbol en “la puerta de las Américas”.

“Miro los últimos cuatro años y veo lo positivo, si no hubiese tardado tanto no me habría encontrado con estos muchachos [mirando a sus socios], quienes aman esta ciudad y este deporte”, comentó Beckham poco antes del anuncio. “Todo esto ha sido como el clima. Sales por la puerta y está lloviendo, pero luego sales por otra puerta y hay sol”.

En el lanzamiento de la franquicia estuvieron presentes el comisionado de la MLS, Don Garber; los alcaldes del condado Miami-Dade, Carlos A. Giménez, y de la ciudad de Miami, Francis Suárez, así como miembros del grupo de inversionistas integrado por los hermanos Jorge y José Mas, Marcelo Claure y Simon Fuller. Masayoshi Son no estuvo presente pero mandó un mensaje grabado.

“En Miami con su amplio mosaico cultural hay una enorme pasión por el fútbol”, expresó Jorge Mas. “Y queremos que los aficionados disfruten de una gran experiencia y lo que no vean solo el partido y luego se marchen a casa, sino que en sus corazones lata el fútbol. Creo que en Miami hay más fanáticos al fútbol que cualquier otro deporte y por tanto estoy muy optimista que vamos a llenar el estadio”.

Además de los más de 300 periodistas que cubrieron el evento, también estuvieron presentes diversas personalidades del sur de la Florida, junto un millar de aficionados al deporte rey entre ellos la peña Southern Legion, muy activa durante todo el evento.

