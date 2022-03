David Arce: El reconocido productor mexicano detrás de las películas de Amazon Prime

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO. – El reconocido productor de cine, David Arce, ha encantado a la audiencia con las producciones en las que ha estado inmerso. ¿La razón? Su pasión por el cine que se ha estado cultivando desde temprana edad.

Originario de Ciudad De Mexico, David Arce también es conocido por ser el creador del canal DlagTV, un canal en el cual comparte contenido mixto que va desde produccion, tutoriales de filmmaker, hasta charlas motivacionales. Sin embargo, lo que se mantiene como su principal éxito son las películas que ha grabado para Amazon Prime, y su empresa de producción: Darce Productions.

La oportunidad de formarse como productor de cine

Cuando Arce estaba en la secundaria, pudo observar cómo se realizaba la filmación de la película llamada The New Daughter, lo que le dio el último impulso para decidir formarse como productor de cine.

En 2015 decidió crear un canal llamado DlagTV, con el cual se dio a conocer a una audiencia que quedó encantada por su habilidad en la edición y filmación de vídeos. Considerando la calidad del contenido que había compartido, la cantidad de seguidores y observadores de su trabajo incrementaron en poco tiempo.

A raíz de esto, el fotógrafo y productor de cine, Zach Veatch, descubrió en Arce un talento prometedor y fue su mentor. Gracias al talento innato de David Arce, se le otorgó la tarea de ser el filmmaker de la película Swipe Club. Actualmente dicha película se puede ver en la plataforma Prime Video de Amazon.

La película fue bien recibida por la audiencia debido a la interesante historia y la visión que Arce imprimió en ella. Con este éxito, el productor originario de la Ciudad de México decidió enfocarse principalmente en su carrera profesional en el cine.

La continuación de una carrera exitosa: Darce Productions

En el año 2021 David Arce tomó la iniciativa –con el apoyo de su familia y esposa– de crear su propia empresa de producción. Tomando en cuenta la buena acogida que tenía en su historial por medio de su canal y producciones previas, se propuso como meta ser exitoso con una marca personal.

Aunque Darce Productions lleva poco tiempo desde su fundación, ha obtenido reconocimientos por las producciones que David Arce ha realizado. Entre estos reconocimientos se destaca el otorgado por la muy reconocida página The knot and Wedding wire, quienes decidieron galardonar su producción Best of weddings.

Considerando las buenas críticas, varias marcas reconocidas se han interesado por cooperar con Arce, como Nissan o Prime Video. Otras marcas que destacan son Manscaped, Oakywood y Shyn, Dunkin’ Donuts, JVC, entre otras.

Cuando se le preguntó a David Arce sobre el propósito de sus producciones, comentó que todo lo que había cosechado hasta ahora es el producto de seguir sus pasiones. Arce afirmó que quiere crear producciones que ayuden a las personas a alcanzar la grandeza, además, está seguro de que su carrera como productor de cine exitoso apenas ha comenzado.

