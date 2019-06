Davicito Paredes con nueva bachata

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante dominicano Davicito Paredes ha regresado en grande a las lides artísticas con su nueva y pegajosa bachata titulada “No me mande dólar”, con arreglos del propio artista.

En este tema Paredes comparte la autoría con Antonio Alejo y sobre el mismo destaca que decidió lanzarla a la radio porque se dio cuenta de que en estos días hacía falta en la radio una bachata de pueblo con un sentir popular. “Vi esa brecha y entendí que era el momento apropiado para sacar al aire esa canción”, indicó.

“No me mande dólar” cuenta la graciosa historia de dos amores, uno que vive en la República Dominicana, y otro que reside en los Estados Unidos, en el cual la persona que vive en RD, se queja y reclama a su pareja diciéndole que no quiere que le siga mandando dólares ni nada, pues lo que desea es ir para donde está su pareja, y le pide que si no se puede ir que ella venga a su lado, porque así no pueden estar, uno allá y el otro acá.

