¿Dave Winfield fue cambiado por una cena?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MINNESOTA.- Probablemente hayan escuchado esto alguna vez. Es parte del listado de los cambios más raros de la historia, ahí junto al del hombre que canjearon por un saco de pelotas o el de Johhny Jones por un pavo. Dave Winfield, futuro miembro del Salón de la Fama, fue cambiado por una cena en 1994.

En distintos artículos se ha dicho que fue por un buen corte de carne, una comida por más de 100$ o hasta por un pedazo de pizza. Entonces, decidimos ir directamente a los gerentes generales involucrados para ver si realmente pasó algo así. Las historias de béisbol tienen la tendencia a ser cada vez más exageradas con el paso de los años y queríamos investigar una de las más ridículas. Esto es lo que pasó de verdad.

Fue 1994 un año tumultuoso para el béisbol. Una huelga de jugadores comenzó el 12 de agosto y no se disputaron más partidos ese año. No hubo playoffs, ni Serie Mundial por primera vez en 90 años.

Pero los gerentes generales no sabían si el béisbol iba a regresar a tiempo y, cerca de la fecha límite para cambios vía waivers el 31 de agosto, tenían que presumir que sí volvería, por lo que se siguieron haciendo movimientos. Andy MacPhail de los Mellizos, un equipo que para ese momento estaba fuera de la lucha, era uno de esos GG que trataba de canjear a varios jugadores.

“Nuestro último partido fue el 10 de agosto y estábamos a 14 juegos del primer lugar y como siete por debajo de .500”, le dijo MacPhail a MLB.com. “Y los jugadores estaban en huelga. No sabíamos si la temporada iba a reanudarse”.

Dave Winfield, de 42 años y ya acercándose al final de su carrera, era el bateador designado de los Mellizos y MacPhail quería darle una última oportunidad de jugar con un club en la pelea. El futuro miembro del Salón de la Fama tenía 10 jonrones y 43 empujadas en 74 compromisos y probablemente podía ayudar a un club en la recta final.

“Yo probablemente estaba más enfocado en darle los turnos de Dave a(l puertorriqueño) Pedro Muñoz, un muchacho de 25 años que estaba teniendo un buen año para nosotros”, recordó MacPhail.

Cleveland, mientras tanto, estaba a un solo juego del primer lugar y el GG John Hart quería sumar a un veterano para ayudar a guiar a jóvenes estrellas como el dominicano Manny Ramírez y Kenny Lofton.

“Habían pasado más de 40 años desde la última vez que Cleveland había ido a la postemporada”, le dijo Hart a MLB.com. “Estamos ahí tocando la puerta. Nadie había salido a decir que la temporada iba a terminar. ¿Qué pasaba si teníamos que regresar? Seguíamos siendo un club bien joven… Dave Winfield conocía la liga y todos sentíamos que estaba llegando al final. Dave tenía una personalidad grandiosa, una persona maravillosa. Había estado en situaciones así y tenía experiencia”.

Entonces, Winfield se iría a Cleveland. Hart y MacPhail eran buenos amigos y acordaron que la transacción era más para ayudar a Winfield que para conseguir algo a cambio. Y con la huelga todavía en marcha, nadie sabía si volvería el béisbol a tiempo. Debido a todo esto, Hart recuerda que los dos GG decidieron que el cambió de Winfield sería por “futuras consideraciones”.

Entonces, ¿de dónde salió la parte de la cena?

“John y yo teníamos un historial de canjes y aquellos eran unos tiempos de más cercanía informal entre los gerentes”, dijo MacPhail, explicando que los dos jugaban tenis juntos y pasaban tiempo juntos los dos con sus esposas todo el tiempo. “Estoy seguro de que dijimos algo como, OK, ya veremos qué hacemos. Si no arranca otra vez la temporada, obviamente yo no necesito nada. Ya veremos, quizás John pague la cena durante las Reuniones de los GG”.

“Lo de la cena fue un comentario en chiste”, dijo Hart. “Yo jamás quisiera que un jugador, especialmente un jugador al que le teníamos tanto respeto, se sintiese subestimado”.

“Era un Salón de la Fama”, añadió MacPhail. “No debería ser cambiado por una cena y jamás ha debido presentarse de esa manera… Obviamente, no necesité nada porque nunca se puso el uniforme de Cleveland. Lo de la cena fue un comentario hecho a la ligera”.

Entonces, aunque al paso sí se mencionó una cena, no hubo exactamente un cambio de un futuro Salón de la Fama por una comida. Fue más bien una historia graciosa que de alguna forma llegó a la prensa y cobró vida con el pasar de los años. Winfield nunca jugó con Cleveland en 1994, no hubo necesidad de mandar nada a cambio y MacPhail y Hart jamás acordaron ninguna cena específica.

Curiosamente, Winfield firmó como agente libre con Cleveland la temporada siguiente antes de retirarse. Hart consiguió al jugador que quería y ni siquiera tuvo que llevar a cenar a nadie para lograrlo. El veterano de 43 años jugó hasta el final de la temporada regular y el club disputó su primera Serie Mundial en 41 años.

Relacionado