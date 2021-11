Dave Joerger deja su puesto en los 76ers para someterse a un tratamiento contra el cáncer

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Dave Joerger tendrá que dejar el baloncesto a un lado. Según informa Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, al técnico le fue detectado hace unas semanas un cáncer en la zona de la cabeza y el cuello, por lo que dejará su puesto de asistente en los Philadelphia 76ers para someterse a un tratamiento con el que intentar curarse.

Joerger ha pasado un par de semanas tratando de compaginar su labor con dicho tratamiento, pero los continuos viajes que requiere el calendario de la NBA lo hacen imposible. Por tanto, después de revelar su situación al resto de miembros del equipo tras el partido de esta madrugada ante Indiana (la directiva ya lo sabía), ha dejado su puesto para centrarse en algo mucho más importante como es su salud.

«Dave es no solo uno de los entrenadores con más talento y más respetados de la NBA, sino que es también un gran amigo, compañero, marido y padre» afirmó Doc Rivers. «La misma energía positiva y el mismo sacrificio que le han convertido en un entrenador tan exitoso le ayudarán en esta pelea contra el cáncer».

El propio Joerger se dirigió también a los medios, concretamente a ESPN, y lo hizo de forma sincera pero optimista: «Lo hemos detectado en una fase temprana, así que he tenido mucha suerte. Las probabilidades de curarlo son altas, pero es realmente intimidante y no es un proceso que vaya a ser agradable. No puedo estar viajando y sometiéndome a quimioterapia en diferentes ciudades. Para continuar con mi tratamiento, necesito apartarme del equipo».

«Cuando me miro al espejo cada mañana no puedo evitar pensar en que el bulto está ahí. Estaba en Toronto cuando me llegó el mensaje diciendo que teníamos que hablar y que lo hiciéramos cuanto antes. Es uno de esos días que recordarás el resto de tu vida».

Ahora, no queda sino desear todo lo mejor a Joerger en este proceso. Con suerte, podremos verle de nuevo en un banquillo de la NBA con la enfermedad superada y volviendo a dedicarse al deporte que ama.

