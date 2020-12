Dave Jauss atribuye a lesiones merma del Escogido 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente de los Leones del Escogido, Dave Jauss, reconoció la batalla que dio el equipo durante toda la temporada para tratar de pasar a las semifinales del beisbol invernal dominicano, lo que no pudo ser concretado tras caer este lunes ante las Estrellas Orientales en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Sin embargo, Jauss atribuyó a las lesiones parte del fracaso en su misión, las cuales fueron mermando el conjunto a medida que avanzaba la campaña regular.

“No lo quiero usar como excusa, pero no fuimos el mismo equipo que empezó la temporada, y no terminamos con los jugadores que queríamos. Es un hecho, los otros equipos tuvieron bajas por el covid-19 y nosotros por las lesiones”, declaró el capataz escarlata luego del partido en el que los melenudos fueron derrotados 2-0 ante los Orientales.

Por mencionar solo algunos nombres, el Escogido tuvo fuera por lesión a Denyi Reyes, Joe Dunand, Wander Franco, Otto López y Gregory Polanco, así como otros nombres que tuvieron que abandonar la escuadra por situaciones personales.

“Lamentablemente las lesiones no son algo que se puede prever. Batallamos durante toda la temporada, nos quedamos cortos anotando carreras, y esa fue la razón principal por la que no clasificamos, por no hacer al menos una carrera más que los equipos que enfrentamos”, puntualizó.

No obstante, el norteamericano manifestó su satisfacción con el trabajo realizado por los jugadores, en especial los lanzadores, que terminaron entre los mejores en efectividad colectiva durante la regular.

“Tuvimos un buen staff de pitcheo, nuestros abridores, nuestros relevistas (…) tuvimos uno de los mejores promedios de carreras limpias durante la temporada”, comentó Jauss, quien dijo que una muestra de ello es el trabajo que realizó Enny Romero al tirar cinco entradas de una carrera después de recuperarse de una lesión.