Datos curiosos del primer capítulo de la tercera temporada del anime Kimetsu No Yaiba

Los fans de Kimetsu no Yaiba ya pueden respirar aliviados, ya que finalmente ha llegado la tercera temporada del anime.

Aquí 5 curiosidades del capítulo:

1. Nuevo opening

Con el lanzamiento del primer episodio de esta nueva etapa tuvimos oportunidad de conocer el nuevo opening y un nuevo póster promocional de la temporada. El tema de entrada de la tercera temporada de “Kimetsu no Yaiba” es “Kizuna no Kiseki”, interpretado por MAN WITH A MISSION x Milet.

2. Capítulo largo

El primer capitulo de la tercera temporada conocida como ‘‘Arco de la Villa de los Herreros’’ es un especial de una hora de duración o de prácticamente de 50 minutos. Los herreros son artesanos que fabrican las armas para las Demon Slayers Corps, entre ellos las katanas de los espadachines y Pilares. Debido a que deben mantener en reserva su identidad, usan máscaras y viven en una aldea muy escondida, la cual es conocida como la Villa de los Herreros.

3. Aparece la Luna Superior Uno: Kokushibo.

Finalmente se ha presentado el demonio más poderoso: Kokushibo, la Luna Superior uno. Es extremadamente poderoso y que impone respeto. De hecho, todos sus compañeros temen de su poder, pues son superados por este.

4. Aparece Kanjuro Kamado

Se sabe que el padre de los hermanos Kamado ya estaba muerto debido a una enfermedad que debilitó su cuerpo, pero al final de este capítulo, vemos un reflejo de su presencia según los ojos de Tanjiro. Muchos están a la espera del segundo capítulo de esta tercera temporada con intrigas de saber si solo es un sueño o realmente reaparece.

5. Personajes confirmados para la temporada

Aparecen dos personajes que podremos ver en esta temporada tres y que ya se han ido anticipando durante la serie: el Pilar de la Niebla Muichiro Tokito y el Pilar del Amor Mitsuri Kanroji.

Fuente: Fandom y Anime FLV.

