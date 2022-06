Dary Terrero propone eliminación certificado de buena conducta para obtener licencia de conducir

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El especialista de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, Dary Terrero, propuso este martes que sea eliminado el certificado de buena conducta para obtener la licencia de conducir.

En ese sentido, el también comunicador dijo que en el caso de la licencia de conducir el papel que juega el certificado de buena conducta es para la verificación que la persona que vaya obtener la licencia no tenga multa.

Mediante un comunicado de prensa, Terrero sostuvo que nada debería tener que ver que una persona tenga antecedentes penales o no para la obtención de ese documento.

“Una persona porque haya tenido o tenga antecedentes penales no se le debe limitar la obtención del documento, porque el requisito que esa persona debe agotar es, si tiene las condiciones, es decir que si pasó sus exámenes y si obtuvo la capacidad de conducir”, explicó Terrero.

Añadió que no deben negarle la licencia a un ciudadano porque al momento de ir y presentarse ante la Dirección General de Licencia de Conducir aparezca en su certificado de no antecedentes penales que tiene determinada situación con la justicia, porque en muchos los casos cuando aparecen que tienen una ficha, no hay transparencia y ni siquiera se le indica de qué se trata.

