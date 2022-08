Darvin Ham planea usar a Austin Reaves como titular

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La primera temporada de Austin Reaves en la NBA supuso una grata sorpresa para propios y extraños, hasta el punto de que su rendimiento fue prácticamente la única buena noticia de los Lakers en el curso 21-22. Esto parece haberle convertido en uno de los hombres de confianza de la franquicia, y de cara su año de sophomore podría estar destinado a contar con un rol mucho mayor.

Según asegura Jovan Buha, periodista de The Athletic, Darvin Ham planea usar a Reaves como titular y tenerle en pista en los cierres de partido. De esta forma, Austin se convertiría en uno de los jugadores de más relevancia en la plantilla, un rol que se ganó el año pasado con su juego y que su nuevo entrenador podría estar decidido a darle.

Pese a que sus 7,3 puntos y 3,2 rebotes por partido no son promedios deslumbrantes, sí lo son las sensaciones que transmitió sobre el parqué. En medio de unos Lakers a la deriva, Reaves fue de los pocos en dar la cara, en ofrecerse y en atreverse, y no es de extrañar que con el paso de las semanas fuese teniendo cada vez más presencia en los quintetos de Vogel. Como colofón, cerró el curso anotando 31 tantos a los Nuggets en el choque que supuso su récord anotador, dejando ver que, con más galones, podía rendir incluso mejor.

La titularidad no sería algo nuevo para él, que ya ejerció como tal 19 veces el año pasado, pero sí parece que esta vez lo haría como decisión asertiva del cuerpo técnico y no como parche temporal. Por otro lado, esta decisión no implicaría, o no al menos necesariamente, la suplencia de Russell Westbrook, quien ya compartió quinteto inicial con él durante el pasado curso y que se mantendría en el puesto de base mientras Austin ocupa el de escolta.

Relacionado