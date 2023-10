Darvin Ham pide un cambio radical a Anthony Davis

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Los Lakers se acercan a una temporada 2023-24 realmente ilusionante. El final del curso anterior, cuando remontaron de manera espectacular hasta entrar en playoffs y llegar a las finales de la Conferencia Oeste, levantó el ánimo del equipo y le hizo entender que podían realmente competir por el anillo, algo a lo que aspiran con todas las letras en el presente.

Para conseguir tal objetivo –el de al menos estar en la pelea–, Darvin Ham quiere hacer algunos ajustes respecto a la anterior campaña, incluyendo en ellos un cambio radical en la dinámica de juego de una de sus estrellas, Anthony Davis, de quien espera que se comporte como un tirador más del equipo para lanzar hasta seis triples por partido.

«Lo quiero, si puede. Sé que no lo hará, pero tal vez me sorprenda, pero he solicitado que haga seis intentos de triples por partido. Tres por cada tiempo, al menos. No le pondría esa meta si no pensara que es capaz», comenta tras el último entrenamiento.

Lo cierto es que se trataría de un cambio radical en el juego de Davis. Si bien en los dos amistosos disputados ante Golden State y Brooklyn ha firmado un 3 de 6 en triples, en la pasada temporada solo intentó 1,3 por partido… El mayor número de su carrera tuvo lugar en su año de debut con los Lakers, cuando hizo hasta 3,5 por encuentro. Verle lanzar seis suena casi a locura, y es que ese es justo el número que alcanzaron escoltas de la talla de Darius Garland y Devin Booker el curso pasado.

El propio Ham expresa sus dudas. No sorprende. Ya no se trata de que pueda lanzar seis triples por partido, sino de que sea algo realmente efectivo, ya que en el curso 2022-23 se quedó en un 25,7% en regular season, número que subió hasta el 33,3% en playoffs. En cualquier caso, Davis está dispuesto a intentar implantar la mencionada variación.

«Simplemente estoy volviendo a ser una amenaza en los tres niveles. No estoy seguro de dónde estará el número hasta que lleguemos a los entrenamientos y los partidos. Cualquiera puede lanzar en los entrenamientos y encestar cuando no hay presión sobre ellos», comenta sobre la posibilidad de ser una verdadera amenaza exterior.