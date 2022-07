Darvin Ham cree que se ha sido «un poco injusto» con Russell Westbrook

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- El nuevo entrenador de los Lakers parece tener claro a quién debe mimar. Nada más llegar elogió el gran jugador que sigue siendo Russell Westbrook, poco después aclaró que el MVP de 2017 sería titular y ahora, semanas después, deja claro que el análisis que ha hecho de la última temporada de los angelinos le deja claro que Russ estuvo lejos de ser el único culpable de lo ocurrido.

«Todos hemos tenido años en los que podríamos haberlo hecho mejor, haber tenido mejores actuaciones o las circunstancias simplemente no nos acompañaron. Creo que todos saben qué tipo de año pasaron los Lakers el curso pasado. Y no todo fue culpa de Russell Westbrook. Cuando vi los partidos que se perdió LeBron James en diferentes segmentos, agregue un conjunto diferente. Westbrook, James y Anthony Davis solo jugaron un total de 22 juegos juntos. Estás hablando de una temporada de 82 encuentros», comenta en The VC Show junto a Vince Carter antes de enumerar piedras en el camino que no fueron puestas ahí por Westbrook.

«Las diferentes energías causadas por las lesiones en los jugadores trastocan la rotación. Russ tiene que llevar una carga y tú mientras estás intentando firmar chicos de la G League, lidias con el COVID y las personas incluidas en el protocolo… Así que, en cierto sentido, que todo esto se acumule sobre Russ es un poco injusto», sentencia.

El camino iniciado por Ham está claro. Para empezar, decir que un solo jugador es el culpable de una debacle como la que sufrieron los Lakers la campaña pasada se aleja de la realidad, pero más allá de que fuera así o no, el nuevo head coach de los californianos sabe que tener a Westbrook involucrado es primordial para tener éxito. El técnico trabaja sobre realidades, y a día de hoy una de ellas es que Russ es jugador de los Lakers. Evitar la fractura del curso anterior, en el cual el base llegó a sufrir en el ámbito personal, es su objetivo.

Reunión de las estrellas

Quizás empujados por el plan del nuevo entrenador, LeBron, Davis y Westbrook tuvieron una conversación telefónica al inicio de Las Vegas Summer League para comprometerse a trabajar juntos con la meta de hacer funcionar al equipo. Puede que finalmente no estén los tres en la jornada inaugural (Westbrook vive entre rumores de salida), pero lo que no deja lugar a dudas es que están poniendo los cimientos para que, si siguen juntos, la historia de la temporada 2022-23 tenga poco o nada que ver con la anterior.

