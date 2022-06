Darvin Ham confía en la aportación de Westbrook al equipo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Mediado el mes de mayo conocimos que los Lakers parecían tener un requisito indispensable para su nuevo entrenador: maximizar a Russell Westbrook. La franquicia, consciente de lo difícil que sería mover al base (nunca sumarían activos a un paquete para lograrlo), pretendía que quien se hiciera cargo del equipo estuviese convencido de la utilidad del que fuese MVP de la NBA en 2017. No solo querían que se contase con él, sino que quien llegase aprovechara plenamente sus cualidades. Darvin Ham parece ser ese hombre.

El nuevo head coach de los de oro y púrpura fue presentado ayer de manera oficial. Como es habitual, se le hicieron numerosas preguntas sobre el plan que tiene para el equipo; y claro, entre ellas no faltaron las dirigidas concretamente a la situación de Westbrook. Con el point guard presente en la sala, Ham se mostró seguro de lo mucho que puede dar el All-Star al equipo.

«Russell es uno de los mejores jugadores que ha visto nuestra liga y todavía le queda mucho en el depósito. No sé por qué la gente intenta descartarlo… Russ y yo hemos tenido algunas conversaciones en privado realmente geniales, y la palabra más importante que salió de esas discusiones fue sacrificio. Nosotros vamos a sacrificar lo que sea que tengamos que hacer, y no es solo Russ. Habrá sacrificios que tengan que hacer LeBron, Anthony Davis y el resto de nuestra plantilla».

Tras mostrar su apoyo incondicional a Westbrook, Ham fue preguntado por el rol exacto que tendría en el equipo. En este caso optó por ser cauto y ni siquiera desveló si su idea es que sea titular o que salga desde el banquillo.

«En términos de cuál será su papel, espero que sea el mismo jugador tenaz y lleno de energía que ha sido durante toda su carrera. Gran parte d esto puede llegar sin el balón en sus manos y en el lado defensivo. Pero repito, tenemos que sacrificarnos. No se puede lograr nada sin que todas las partes compartan la carga, sacrificándose y dependiendo el uno del otro».

Apostando por la defensa

Tras dos años consecutivos en el top-5 de rating defensivo, los Lakers cayeron el curso pasado hasta el puesto 21. Fue un golpe duro para los cimientos de un equipo que se terminó hundiendo hasta el punto de no alcanzar ni el play-in. Ham señala que pondrá en esta faceta gran parte de su empeño, algo que hará sin tener en cuenta si se debe señalar a un novato o a alguien de la talla de LeBron James.

«Defensivamente es donde nos verás dar pasos agigantados. Tenemos que comprometernos en defensa o no seremos capaces de hacer nada. El ataque ni siquiera importará si no paramos a los rivales. Mi objetivo es continuar con el desarrollo de nuestros jugadores más jóvenes y hacer que esos muchachos se sientan cómodos. Todo tiene que ser un esfuerzo de equipo. Si se cometen errores, tengo que ser capaz de entrenar a James, Davis y Westbrook como lo hago con el resto de la plantilla. Tenemos un dicho, ‘hechos sobre sentimientos’. Una vez que veas el vídeo y sea un hecho que no cumpliste con tu tarea, eso tiene que ser señalado. Si no puedo señalar a una de nuestras tres estrellas, entonces los demás no tomarán en serio lo que estamos haciendo. Tienes que ser coherente en todos los ámbitos», avisa.

Necesidad de un Davis sano

A título individual poco se puede achacar a la última temporada de LeBron James. Los números de El Rey fueron geniales y solo podemos decir que flaqueo en defensa al ritmo que el equipo se iba hundiendo en la clasificación –es casi lógico–. Dando por hecho que contará una vez más con eso, Ham destaca la importancia que tiene en la ecuación poder contar con el mejor Anthony Davis. Básicamente señala que puede marcar la base de lo que pretende conseguir.

«Todos hemos visto lo que puede pasar cuando está saludable, cuando está jugando a un alto nivel, cuando tiene un buen ritmo. Lo vimos en la burbuja. Su conjunto de habilidades, tamaño, versatilidad, defensa y su implacabilidad. Su capacidad para realizar múltiples esfuerzos en defensa es clave. Va a ser la base del tipo del nivel estándar que establezcamos dentro de la ‘era de Darvin Ham’… LeBron va a ser LeBron, Russ va a ser Russ, pero necesitamos la consistencia de Anthony Davis. Necesitamos que esté sano, necesitamos que esté en un buen espacio mental y que sea lo más consistente posible. Necesitamos que vuelva a jugar un baloncesto de campeonato».

