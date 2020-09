Darán a conocer este martes lista completa de aspirantes a la JCE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. La Comisión Especial del Senado de la República para la Designación de los Miembros de la Junta Central Electoral (JCE), período 2020-2024, aseguró este viernes que el próximo martes se dará a conocer la lista completa de aspirantes inscritos.

“Al final se dará a conocer la lista completa”, aseguró el presidente de la Comisión, Ricardo de los Santos (Sánchez Ramírez), tras aclarar que dicha comisión se debe al cumplimiento del mandato constitucional del principio de equidad, por lo que “no se puede dar nombres específicos de aspirantes”.

El representante de la provincia Sánchez Ramírez también informó que hasta el momento hay 200 aspirantes inscritos, proceso que continuará este viernes hasta las 12:30 del mediodía, seguirá el próximo lunes a partir de las 8:00 de la mañana y concluirá a las 4:00 de la tarde del mismo día.

“Le hacemos un llamado a los aspirantes, que traten de cumplir con los requisitos establecidos para que no sean descalificados antes de ser evaluados, por el hecho de no cumplir con dichos requisitos” dijo De los Santos al citar el caso de un aspirante que no cumple, por el hecho de tener menos de la edad requerida de 30 años.

“Cumplir con los requisitos le ahorraría trabajo a la comisión evaluadora, por lo que les pido que traten de cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución de la República y la Ley núm. 15-19, de Régimen Electoral”, expresó.

El legislador recordó que la metodología de evaluación y el tiempo que tomarán las entrevistas será de cinco minutos para exposición, así como otros cinco minutos para preguntas y respuestas.

Precisó que el proceso de entrevistas se realizará a través de vistas públicas, transmitidas por plataformas digitales y por un canal de televisión.

El senador De los Santos informó, además, que los miembros de la Comisión realizarán estas evaluaciones apegados a las normas y dando cumplimiento a la Ley núm. 15-19.

Además de Ricardo de los Santos, la Comisión está compuesta por los senadores Bautista Antonio Rojas Gómez (provincia Hermanas Mirabal); José del Castillo Saviñón (provincia Barahona); Ramón Rogelio Genao (provincia La Vega); Antonio Taveras Guzmán (provincia Santo Domingo); Faride Raful (Distrito Nacional); Iván Silva Fernández (provincia La Romana); Franklin Rodríguez (provincia San Cristóbal) y Melania Salvador Jiménez (provincia Bahoruco).